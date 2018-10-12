Акушеры-гинекологи говорят об "эпидемии" кесарева сечения

Все больше и больше женщин в мире рожают детей не естественным путем, а прибегая к операции. Акушеры-гинекологи уже говорят об эпидемии кесарева сечения. Между тем, согласно исследованию, результаты которого опубликованы в авторитетном журнале Ланцет, ежегодно лишь 10-15% из таких операций проводятся по медицинским показаниям.