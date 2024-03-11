В Южной Корее вот уже три недели бастуют врачи-интерны

By Euronews

Власти Южной Кореи призвали бастующих врачей-стажеров вернуться к работе. Участникам акции угрожают отзывом лицензий и судебными разбирательствами.

РЕКЛАМА

В Южной Корее к протесту врачей-интернов присоединились более 90% из 13 тысяч практикующих медиков-стажеров.

Они выступают против планов исполнительной власти увеличить квоту на поступление в медицинские вузы на две тысячи мест.

Манифестанты заявляют, что это повлияет на качество обучения, обслуживание пациентов и правовую защиту медицинских работников.

По мнению участников протеста, дополнительных мест не должно быть более 350.

Правительство призвало врачей-стажеров вернуться к работе, угрожая бастующим отзывом лицензий и судебными разбирательствами.