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В Южной Корее вот уже три недели бастуют врачи-интерны

Сеул, 03.03.2024
Сеул, 03.03.2024 Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Власти Южной Кореи призвали бастующих врачей-стажеров вернуться к работе. Участникам акции угрожают отзывом лицензий и судебными разбирательствами.

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В Южной Корее к протесту врачей-интернов присоединились более 90% из 13 тысяч практикующих медиков-стажеров.

Они выступают против планов исполнительной власти увеличить квоту на поступление в медицинские вузы на две тысячи мест.

Манифестанты заявляют, что это повлияет на качество обучения, обслуживание пациентов и правовую защиту медицинских работников.

По мнению участников протеста, дополнительных мест не должно быть более 350.

Правительство призвало врачей-стажеров вернуться к работе, угрожая бастующим отзывом лицензий и судебными разбирательствами.

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