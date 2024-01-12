Война между Израилем и ХАМАС: врачи в Газе кричат о помощи

By Euronews

Врачи в секторе Газа говорят, что ситуация с доставкой медикаментов полностью вышла из-под контроля. Они просят срочно доставить помощь в палестинский анклав.

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Врачи в секторе Газа, где вот уже четвертый месяц Израиль проводит операцию против ХАМАС, говорят, что ситуация полностью вышла из-под контроля.

В больницах практически нет лекарств. Не хватает и медицинского персонала. Доступ пациентов в клиники затруднен из-за бомбардировок.

Катар ведет переговоры, с целью сделать возможной регулярную доставку медикаментов в палестинский анклав.

Мунтер Абу Шарх, врач больницы Эль-Наджар:"Ситуация вышла из-под контроля. Мы призываем всех, любую организацию, которая может предоставить нам медицинские услуги, поторопиться и срочно сделать это, поскольку ситуация катастрофическая и полностью вышла из-под контроля".

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что за время израильской операции убиты почти 23,5 тысячи палестинцев. За минувшие сутки погибли 112 человек. Почти двести получили ранения.

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала десятки боевиков в Хан-Юнисе и лагере беженцев Магази. Военные также проводят операции по выявлению и демонтажу туннелей, вырытых под Газой.

В четверг родственники израильских заложников собрались в Нириме, на границе с сектором Газа. Через громкоговорители они обратились к ХАМАС и жителям анклава с требованием освободить пленников.

Тем временем советник президента США Амос Хохштейн проводит переговоры в Бейруте, пытаясь найти путь для снижения напряженности на израильско-ливанской границе. Обмены ударами между ЦАХАЛ и группировкой "Хезболлах" происходят практически ежедневно. Накануне боевики "Хезболлах" обстреляли город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.