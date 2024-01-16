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Забастовка врачей в Словении

Студенты-медики Словении
Студенты-медики Словении Авторское право SIRTVS
By Кнарик Хачатрян
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Словенские врачи объявили забастовку, требуя повышения зарплаты. Она одна из самых низких в Евросоюзе.

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Врачи Словении объявили забастовку. Профсоюз работников здравоохранения Fides призвал к всеобщей стачке после того, как переговоры с правительством о повышении заработной платы не принесли результатов. Не помогла и однодневная символическая забастовка, объявленная во вторник. 

Медики говорят, что не выйдут на работу до отмены акции протеста или достижения соглашения об оплате.

Зарплата врачей в Словении одна из самых низких в Европейском Союзе: страна входит входит в шестёрку последних по уровню оплаты труда.

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