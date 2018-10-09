С требованием прекратить "опасные бюрократические игры" против СМИ на акцию протеста в Вильнюсе вышли литовские журналисты.
Литовские СМИ в борьбе за права
Литовские СМИ в борьбе за права
Их негодование вызвало решение властей органичить выдачу данных Центра регистров по запросу сотрудников средств массовой информации. Последней каплей в чаше терпения стало уничтожение записи с заседания, на котором премьер-министр якобы резко высказалася о журналистах и свободе слова. Сам же Саулюс Сквернялис утверждает, что записи с закрытых заседаний делаются исключительно для протокола и никогда не хранятся.
“В любом нормальном демократическом государстве, тот факт, что правительство уничтожило запись стало бы основанием для подписания заявления об отставке", - заявила одна из протестующи, расследовательница Рита Милиюте.
Центр регистров на протяжение многих лет и совершенно бесплатно предоставлял СМИ данные о физческих и юридических лицах. Эту информацию журналисты использоваливали в своих расследованиях. Но в сентябре по распоряжению правительства эта практика была прекращена.
Между тем, президент страны Даля Грибаускайте подвергла критике намерение властей взымать плату за предоставление информации. Сообщается, что Центр регистров откроет свободный доступ к своим данным для сотрудников СМИ уже на этой неделе. Правда, это решение носит лишь временный характер.