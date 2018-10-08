Климатологи ООН бьют тревогу

Аномальная жара, глобальная засуха и пожары, таяние ледников, повышение уровня моря и наводнения, исчезновение некоторых видов животных и растений... - далеко не полный перечень необратимых последствий, которые ждут планету, если удержать потепление на отметке в полтора градуса не удастся.

"Безотлагательные", "беспрецедентные меры" должно принять человечество для борьбы с глобальным потеплением, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН , опубликованном в понедельник.

"У нас есть множество технологий, которые мы могли бы применить и гораздо быстрее достичь цели. Необходимо внедрять инновации, чтобы снизить показатель выбросов углекислого газа. Но главное - надо учитывать то, чего нам будет стоить собственное бездействие, и каким рискам мы подвергаем планету, наши жизни. Уже исходя из этого мы должны попытаться сделать всё возможное, не обманывая себя, что это будет легко. Мы должны предпринять беспрецедентные усилия", - объясняет Ник Мабей, исполнительный директор E3G.

Эксперты подсчитали, что к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 45%, а к 2050 году - свести их к нулю. Промышленность, энергетика, транспорт, строительство... для этого масштабные изменения должны претерпеть все секторы, все системы.