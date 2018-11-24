"Изменение климата опустошит экономику США"

Изменение климата опустошит американскую экономику на сотни миллиардов долларов к концу века. Затронут они все - от человеческого здоровья до инфраструктуры и аграрной промышленности.

Отчет о возможных последствиях изменения климата подтверждает прошлогоднее исследование, из которого следует, что человек - главная движущая сила глобального потепления и что именно из-за этого планете грозят катастрофические потери.

Что идет в разрез с повесткой дня администрации Дональда Трампа, который в прошлом году объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение положений этого соглашения может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

В докладе говорится, что глобальное потепление прежде всего негативно скажется на бедных слоях населения, в целом подорвет человеческое здоровье, навредит инфраструктуре и ограничит доступ к воде.

Из отчета также следует, что многие последствия изменения климата уже ощущаются,

Но одновременно прогнозы будущего ущерба могут измениться, если резко ограничить выбросы парниковых газов.