Балканы борются с лесными пожарами в условиях сильной жары

В условиях аномально жаркой погоды и засухи на Балканах ведут борьбу с лесными пожарами. Болгария и Северноя Македония попросили о помощи ЕС.

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Аномальная жара с температурой до +40 стоит в Болгарии. На юге и юго-западе страны горят леса. Пожаром уже охвачены огромные территории.

Премьер-министр встретился с жителями и волонтёрами в пострадавшем районе Стара Загора. Он призвал граждан "быть чрезвычайно осторожными" , ведь "малейшая оплошность" может привести к пожару.

Димитар Главчев, премьер-министр Болгарии:

“В данный момент ситуация находится под контролем. Государство готово при необходимости оказать дополнительную поддержку через Межведомственную комиссию по восстановлению и помощи. У нас есть заверения от Чехии и Румынии в том, что они окажут нам помощь”.

В Северной Македонии действует 10 очагов возгорания. Особенно сложная ситуация - в центре страны, в горных районах общин Штип и Неготино. Там огонь угрожает сотням гектаров соснового леса. Взять его под контроль пока не удаётся.

Северомакедонское правительство обратилось к Евросоюзу с просьбой активировать Механизм гражданской защиты при ЧС. В охваченную пожаром зону уже прибыли самолёты и вертолёты Турции, Черногории, Сербии и Словении.