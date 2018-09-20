Саммит ЕС по "брекситу" и миграции

Предложение выходящей из Евросоюза Великобритании об установлении между ними экономического партнёрства было отвергнуто. Другие участники неформального саммита в Зальцбурге отметили, что для таких отношений нужно и дальше соблюдать свободу передвижения рабочей силы, а Лондон этого не хочет.

«Сделанные сегодня предложения неприемлимы, особенно в экономической сфере, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - План Британии противоречив: она не может и уходить, и оставаться».

Лидеры остающихся 27 стран ЕС высказались против восстановления границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Это значит, что Ольстер будет и дальше жить по правилам Евросоюза, а Великобритания потеряет над нам контроль.

«На данный момент на столе нет встречного предложения по ирландскому вопросу, которое бы уважало целостность Соединённого Королевства и результат референдума, - сказала премьер-министр Тереза Мэй. - А это то, чего мы добиваемся».

Заключить соглашение о «брексите» предполагается к октябрю, но крайний срок для его оформления перенесён на ноябрь.

«Я не исхожу из того, что сделки не будет, но мы готовы и к такому, - сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Мы просчитали все последствия того, что необходимые детали развода так и не будут урегулированы, и разработали соответствующие меры. Так что не беспокойтесь, будьте счастливы, не волнуйтесь».

Саммит, проводимый под председательством канцлера Австрии, обсудил также вопрос о мигрантах, прибывающих в ЕС по Средиземному морю.

«В идеале может случиться так, что такие страны, как Египет, не будут выпускать в море лодки с мигрантами, - сказал Себастьян Курц. - Мы приближаемся к такому решению. Ещё 3 года оно подвергалось осуждению как праворадикальное, но сейчас всё больше стран его поддерживают».

Главы государтсв и правительства ЕС разрошлись во мнениях больше, чем обычно, но на неформальным саммите это не было закреплено на бумаге.