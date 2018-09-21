Британские СМИ: "На саммите ЕС унизили Мэй"

После неудачи в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с растущим противостоянием однопартийцев-консерваторов. Её план по "брекситу", известный как "план Чекерс", который внутри страны и так уже критикуют за излишнюю мягкость, европейские лидеры сочли неприемлемым.