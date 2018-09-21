Мэй ждёт предложений Брюсселя

Премьер-министр Тереза Мэй сделала заявление по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге, на котором был фактически отвергнут предложенный ею план сделки по "брекситу". В правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 Мэй заявила журналистам, что со своей стороны сделала всё, чтобы добиться взаимовыгодного соглашения, но организовывать новый референдум или идти на дальнейшие уступки Брюсселю Лондон не намерен.