Премьер-министр Тереза Мэй сделала заявление по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге, на котором был фактически отвергнут предложенный ею план сделки по "брекситу". В правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 Мэй заявила журналистам, что со своей стороны сделала всё, чтобы добиться взаимовыгодного соглашения, но организовывать новый референдум или идти на дальнейшие уступки Брюсселю Лондон не намерен.
Мэй ждёт предложений Брюсселя
Мэй ждёт предложений Брюсселя
"Все, что не уважает результаты референдума и способствует разделу нашей страны, будет плохой сделкой, а я всегда говорила, что развод без сделки лучше, чем плохая сделка. Евросоюзу должно быть ясно, что я не отменю результат референдума и не собираюсь раскалывать мою страну. Мы должны самым серьёзным образом подойт к решению двух главных проблем - о зоне свободной торговли и о границе с Северной Ирландией, мы к этому готовы", - сказала глава британского правительства, добавив, что ждёт альтернативных предложений Брюсселя.
Автоматическое сохранение Северной Ирдандии в едином рынке ЕС при отсутствии соглашения по "брекситу" Тереза Мэй она назвала "неприемлемым" и ставящим под угрозу территориальную целостность королевства.
Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на март 2019 года.