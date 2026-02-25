Видео. Оползни в Бразилии: 43 человека пропали без вести после ливней в Минас-Жерайс

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 43 считаются пропавшими без вести. Пожарные, кинологи с собаками и добровольцы прочесывают грязь и завалы. Около 440 жителей покинули свои дома, школы закрыты. В городе Жуис-ди-Фора в феврале выпало 584 миллиметра осадков. Это рекордный показатель.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ввел режим чрезвычайной ситуации и пообещал федеральную помощь, при этом синоптики прогнозируют новые дожди.

Количество осадков в Жуис-ди-Фора вдвое превысило среднюю норму для февраля, сообщается как минимум о 20 оползнях. По словам Лулы да Силвы, в спасательных операциях и доставке помощи задействованы федеральные службы. В гористом регионе ожидаются новые дожди.