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ФОТО АРХИВА: на снимке, сделанном в четверг, 5 февраля 2015 года, человек наблюдает извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане.
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Видео. Потоки лавы на острове Реюньон впервые за 19 лет достигли океана

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Лава вулкана Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон впервые почти за 20 лет достигла океана, привлекая местных жителей и туристов.

Потоки лавы с вулкана Питон-де-ля-Фурнез впервые за 19 лет достигли океана у берегов французского острова Реюньон после извержения, начавшегося месяц назад.

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На впечатляющих кадрах видно, как расплавленная порода низвергается в море, а местные жители и туристы собираются, чтобы увидеть это редкое природное явление.

Власти перекрыли близлежащие дороги по мере того, как толпы людей направлялись к смотровым площадкам, а район патрулировали вертолёты.

Местные жители называют происходящее «зрелищным» и говорят, что такое можно увидеть лишь раз в жизни, тогда как потоки лавы продолжали распространяться по лесным массивам, прежде чем дойти до побережья.

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