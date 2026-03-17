Видео. Потоки лавы на острове Реюньон впервые за 19 лет достигли океана

Потоки лавы с вулкана Питон-де-ля-Фурнез впервые за 19 лет достигли океана у берегов французского острова Реюньон после извержения, начавшегося месяц назад.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На впечатляющих кадрах видно, как расплавленная порода низвергается в море, а местные жители и туристы собираются, чтобы увидеть это редкое природное явление.

Власти перекрыли близлежащие дороги по мере того, как толпы людей направлялись к смотровым площадкам, а район патрулировали вертолёты.

Местные жители называют происходящее «зрелищным» и говорят, что такое можно увидеть лишь раз в жизни, тогда как потоки лавы продолжали распространяться по лесным массивам, прежде чем дойти до побережья.