Видео. Женская сборная Ирана по футболу замечена в аэропорту Малайзии перед вылетом домой

Членов женской национальной сборной Ирана по футболу заметили в международном аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии, где они готовились вылететь домой после спора вокруг прошений об убежище, поданных несколькими футболистками.

Сборную видели за сбором багажа и в зале вылета, где они перед вылетом проходили через терминал.

Их вылет состоялся после того, как несколько игроков отозвали запрос на предоставление убежища, поданный в Австралии.

На видеокадрах видно, как футболистки собираются в терминале и направляются в зону международных вылетов. Эти события разворачиваются после нескольких дней неопределенности вокруг планов поездки команды и судьбы прошений об убежище.