У стран Евросоюза "нет желания" менять мандат военно-морской миссии ЕС в Ормузском проливе - Каллас

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас Авторское право  AP Photo AP
Авторское право AP Photo
By Maïa de la Baume
Опубликовано
Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе через день после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на блок с требованием помочь защитить Ормузский пролив, но, как оказалось, "никто не хочет активно участвовать в этой войне"

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, заявила в понедельник, что у стран ЕС "нет желания" расширять мандат европейской военно-морской миссии Aspides в Ормузском проливе, несмотря на растущие призывы к Европе помочь обеспечить безопасность водного пути и предотвратить серьезные перебои с поставками нефти по всему миру.

"Обсуждалось, что ее (Aspides) следует усилить, потому что у нее не так много военно-морских средств, - сказала Каллас журналистам на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе. - Но при обсуждении вопроса о том, расширяем ли мы этот мандат на Ормузский пролив у стран-членов не было желания делать это".

"Никто не хочет активно участвовать в этой войне", - добавила она.

Каллас выступила после того, как 27 министров иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как Европа должна реагировать на последствия войны с Ираном, которая вызвала, по мнению аналитиков, крупнейший в истории сбой в мировых поставках нефти и привела к росту цен выше 100 долларов за баррель.

Ее слова прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Европу с требованием помочь защитить Ормузский пролив, предупредив, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если ее члены не придут на помощь Вашингтону.

Министры обсудили, в частности, вопрос об усилении операции Aspides, которая была учреждена в феврале 2024 года в качестве оборонительной после неоднократных нападений на международное судоходство со стороны поддерживающих Иран хуситов.

Задача Aspides - защита судов, обеспечение свободы судоходства и мониторинг морской обстановки в обширном районе, включающем Ормузский пролив, а также Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский залив и Персидский залив.

Но в понедельник призыв Трампа не принес особых результатов, поскольку страны ЕС не захотели расширять сферу деятельности своей миссии.

В начале встречи министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль исключил участие Германии в операции, а его румынская коллега Оана-Сильвия Цойу заявила, что Бухарест не хочет участвовать в миссии Aspides, поскольку стране необходимо сосредоточиться на своем военно-морском потенциале в Черном море.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель повторил некоторые из этих оговорок и подчеркнул, что ЕС не принимает непосредственного участия в войне.

"Спутники, связь - мы очень рады быть полезными, но не просите войск и машин", - сказал он журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам.

Также по теме

Каллас не исключает изменения мандата военно-морской миссии ЕС Aspides для защиты Ормузского пролива

Ормузский пролив стал самым дорогим в мире из‑за трёхкратного роста страховых премий

