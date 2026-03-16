Видео. Жители юга Тегерана разбирают завалы после удара по жилым домам

Жители и рабочие в южном Тегеране в воскресенье разбирали завалы и убирали обломки зданий, повреждённых в результате ударов по району Джавадие двумя днями ранее.
Удар пришёлся по расположенному там полицейскому участку и повредил несколько ближайших жилых домов.
На месте работали бригады Иранского Красного Полумесяца, пока люди выносили из повреждённых квартир осколки стекла, обломки бетона и личные вещи.
Некоторые жители вспоминали момент взрыва: по их словам, выбило окна, а обломки разлетелись по их домам.