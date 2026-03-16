Катар отвергает заявления Ирана о гражданских объектах на фоне продолжающихся атак

Катар сообщил, что посредничество сейчас не ведётся, поскольку иранские атаки продолжаются, хотя большинство угроз удаётся перехватывать. Доха также приветствовала европейскую оборонную поддержку и подчеркнула необходимость "важного расширения партнёрства с Европой в сфере обороны и безопасности".
Катар отверг заявления Ирана о том, что его удары "не направлены на гражданские объекты", поскольку ракетные и беспилотные атаки на страну продолжаются, хотя в последние дни они выглядят менее интенсивными. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Катара доктор Маджед аль‑Ансари.
"Мне очень трудно даже ответить на слова г‑на Арагчи в свете того, что эти атаки продолжаются каждый день", — сказал Аль‑Ансари, комментируя опровержение главы МИД Ирана о том, что Тегеран якобы не наносит ударов по гражданским объектам.
"С тех пор как иранцы начали нападать на Катар, угрозы и удары по гражданским объектам не прекращаются", — подчеркнул он.
"Эти атаки были направлены на наши объекты СПГ в Рас‑Лаффане, на промышленный комплекс в Месаиде, на аэропорт, международный аэропорт Хамад и на жилые районы", — добавил представитель МИД.
Вскоре после окончания брифинга в Дохе были объявлены две воздушные тревоги подряд, а журналисты Euronews услышали взрывы перехватчиков в разных частях города.
По словам Аль‑Ансари, системы ПВО Катара перехватили более 90% атак. Несмотря на то что темпы ударов могут казаться ниже, чем в начале войны, атаки продолжаются.
"Можно увидеть то, что некоторые назвали бы снижением интенсивности, но вчера были атаки с использованием пяти различных беспилотников", — отметил он.
Представитель МИД также рассказал подробности эвакуации в Дохе в субботу вечером, когда траектория иранской ракеты показала угрозу для центральных жилых районов столицы. Ракета была перехвачена, и эвакуированные смогли вернуться домой.
Во время атаки в центральных районах Дохи были развернуты силы правопорядка, а некоторые улицы в районе Мушейреб оцеплены. Здесь расположены офисы международных технологических и финансовых компаний.
Аль‑Ансари отметил, что в иранских угрозах, распространявшихся в интернете, упоминались конкретные компании и объекты в Катаре, что власти учитывали при оценке рисков.
"Угроза гражданскому населению сохраняется каждый день, и тот факт, что нам пришлось эвакуировать гражданских лиц, студентов и преподавателей в выходные, — лишь одно из подтверждений того, что это означает для людей, живущих в таких условиях", — сказал он.
Поддержка Европы
Представитель МИД подчеркнул, что Катар «очень ценит» европейскую поддержку во время кризиса, особо отметив совместную катарско‑европейскую эскадру, в которую входят Франция, Италия, Германия, Великобритания и другие страны.
"Оборонительная позиция в регионе была обеспечена благодаря нашим европейским партнёрским отношениям", — заявил он.
Повторяя оценку, ранее высказанную ОАЭ в интервью Euronews, д‑р Аль‑Ансари отметил: "То, что мы видим сейчас в европейской позиции, закладывает основу для значительного расширения наших партнёрств в сфере обороны и безопасности".
"Сейчас такое время, когда вы узнаёте своих партнёров и друзей как активы, и именно это мы видим в отношении Европы", — добавил он.
Переговоры невозможны при продолжающихся атаках
Представитель МИД Катара заявил, что Дохе неизвестно о каких‑либо посреднических усилиях, предпринимаемых в данный момент, особенно на фоне продолжающихся иранских атак.
"Ежедневно на нашу страну летят ракеты и беспилотники, поэтому очень трудно представить себе дипломатическое решение без прекращения этих атак", — сказал он.
В завершение брифинга Аль‑Ансари поделился личным размышлением:
"Это послание — личное. Но я надеюсь, что мы не достигнем той точки, когда нормализуем кризис до такой степени, что привыкнем к подобным нападениям".
"Мы надеемся, что это останется исключительной ситуацией для всех нас в регионе, поскольку Персидский залив всегда был оазисом безопасности и стабильности", — заключил представитель МИД Катара.