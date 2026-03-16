Минобороны Испании принимает решение о "временной передислокации" расквартированного в Ираке спецназа

Иракский пограничный агент идет в сторону иракской стороны, в то время как несколько автомобилей пересекают пограничный переход Хаджи Омеран между Ираном и Курдистанским автономным районом Ирана.
Иракский пограничный агент идет в сторону иракской стороны, в то время как несколько автомобилей пересекают пограничный переход Хаджи Омеран между Ираном и Курдистанским автономным районом Ирана.
By Lucia Blasco
Опубликовано
Речь идёт о Группе специальных операций (SOTG), развёрнутой в стране в рамках международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство". В испанском министерстве обороны уверяют, что военные находятся "в безопасном месте".

Министерство обороны Испании, по соображениям безопасности, приняло решение о "временной" передислокации расквартированного в Ираке спецназа. Эта мера касается Группы специальных операций (SOTG), развёрнутой в стране в рамках международной коалиции по борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство".

По словам представителей министерства, переброска произошла "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и невозможностью продолжать выполнение поставленных задач". В ведомстве также отметили, что после передислокации испанские военные "находятся в безопасном месте".

В Ираке размещены около 300 испанских военнослужащих, они выполняют различные международные миссии, в основном связанные с обучением и консультативными задачами в рамках международной коалиции против "Исламского государства" и миссии НАТО.

Министерство обороны не уточнило место, куда были переведены войска, из соображений безопасности. Решение испанского правительства принято после того, как президент Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского солдата в результате атаки беспилотника в Эрбиле, которую он назвал "неприемлемой".

