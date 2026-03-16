Минобороны Испании принимает решение о "временной передислокации" расквартированного в Ираке спецназа

Министерство обороны Испании, по соображениям безопасности, приняло решение о "временной" передислокации расквартированного в Ираке спецназа. Эта мера касается Группы специальных операций (SOTG), развёрнутой в стране в рамках международной коалиции по борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство".
По словам представителей министерства, переброска произошла "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и невозможностью продолжать выполнение поставленных задач". В ведомстве также отметили, что после передислокации испанские военные "находятся в безопасном месте".
В Ираке размещены около 300 испанских военнослужащих, они выполняют различные международные миссии, в основном связанные с обучением и консультативными задачами в рамках международной коалиции против "Исламского государства" и миссии НАТО.
Министерство обороны не уточнило место, куда были переведены войска, из соображений безопасности. Решение испанского правительства принято после того, как президент Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского солдата в результате атаки беспилотника в Эрбиле, которую он назвал "неприемлемой".