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Уличный торговец обслуживает покупателя на набережной Малекон во время отключения электричества в Гаване.
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Видео. Блэкаут погружает Кубу во тьму и раскрывает уязвимость энергосистемы

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По всей Кубе произошёл масштабный блэкаут, оголив хрупкость энергосистемы: миллионы людей мучаются от жары, дефицита и долгого ожидания света.

В понедельник Куба погрузилась во тьму: общенациональное отключение электроэнергии оставило без света 11 миллионов жителей острова, наглядно продемонстрировав масштаб продолжающегося энергетического кризиса. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности сообщило о «полном отключении» национальной энергосистемы; при этом каких-либо непосредственных технических неисправностей выявлено не было, что вызвало опасения по поводу системной уязвимости.

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К позднему вечеру, по данным государственных СМИ, электроснабжение было восстановлено лишь в пяти процентах Гаваны — примерно у 42 тысяч потребителей, при этом бригады в первую очередь подключали больницы и ключевые службы. Жители провели ночь в изнуряющей жаре, некоторые спасались свечами и открытыми дверями.

В последние годы изношенная инфраструктура Кубы приводила к отключениям продолжительностью до 20 часов в отдельных регионах. С января ситуация ухудшилась: ужесточение американских ограничений на поставки нефти сократило импорт топлива, еще больше осложнив выработку электроэнергии и повседневную жизнь в стране.

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