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Почти вся Куба без света. На фоне мощного блэкаута Трамп допускает ее "освобождение" или "захват"

Кубинец сидит на Малеконе после всеобщего отключения электричества на Кубе в понедельник, 16 марта 2025 года.
Кубинец сидит на Малеконе после всеобщего отключения электричества на Кубе в понедельник, 16 марта 2025 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
By Euronews español
Опубликовано
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"Куба очень ослаблена", - заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что может взять страну под контроль.

11 миллионов жителей Кубы остались без света на фоне национального блэкаута .

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Министерство энергетики сообщило в сети X о "полном отключении" системы электроснабжения и анонсировало расследование причин столь масштабного сбоя. Власти указывают на изношенность электросетей острова. В последние недели там уже возникали подобные инциденты, хотя и меньшего масштаба. По сообщением, некоторые семьи оставались без света несколько суток.

Томас Давид Веласкес Фелипе, 61-летний житель Гаваны, говорит, что постоянные перебои с электричеством вызывают у него желание "собрать вещи и покинуть остров". "Мы слишком стары, чтобы продолжать страдать", - отмечает он.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что допускает любой сценарий своих действий в отношении "ослабленной", по его оценке, страны. "Я могу ее освободить, могу захватить", - отметил он на встрече с прессой в Белом доме.

США усилили давление на Гавану в январе, когда начали операцию по устранение венесуэльского лидера Мадуро. С тех пор Каракас прекратил поставки нефти Кубе, а Вашингтон пригрозил пошлинами любой стране мира, которая будет обеспечивать остров топливом.

По данным газеты The New York Times, Трамп ведет переговоры с кубинскими властями, добиваясь ухода президента Мигеля Диаса-Канеля. Источники издания уточняют, что США готовы оставить следующие шаги на усмотрение кубинцев.

Дополнительные источники • AP

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