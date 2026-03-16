Государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбе обратилась к мировому сообществу с призывом принудить Тегеран снять удушающую блокаду жизненно важной морской артерии – Ормузского пролива, – и высоко оценила поддержку, которую Европейский союз оказывает с начала нынешней войны с участием Ирана.

В обширном интервью Euronews в Абу-Даби Нуссейбе заявила: «Иран нельзя допустить до того, чтобы он держал мировую экономику в заложниках, ведя себя как государство-изгой».

В этом же интервью Нуссейбе предупредила, что последствия перебоев в судоходстве через узкий пролив между Ираном и Оманом выходят далеко за пределы региона, подчеркнув, что «примерно 20% мировых поставок энергоносителей проходит через этот узкий морской коридор».

«Если это будет нарушено, пострадают не только мировые цены на энергоресурсы, но и глобальная продовольственная безопасность и поставки продовольствия, а это отразится на счетах в продуктовых магазинах, на заправках и на стоимости еды», – сказала министр ОАЭ в интервью-программе Euronews 12 Minutes With.

Нуссейбе добавила, что ОАЭ продолжают прилагать последовательные усилия, отвечая на развивающийся глобальный энергетический кризис, подчеркнув приверженность страны стабильности мировых энергетических рынков.

«Что касается поставок энергоносителей, мы являемся ответственным и надежным поставщиком на мировом энергетическом рынке и продолжим делать все, что в наших силах», – сказала министр.

Страны Персидского залива давно являются ключевым партнером Европы в сфере энергетики, торговли и глобальных морских маршрутов. На фоне растущей напряженности вокруг Ормузского пролива и ракетных и дроновых ударов Ирана по региону власти в Абу-Даби отмечают, что сотрудничество с европейскими партнерами стало еще более важным.

По словам министра, европейские правительства с самого начала кризиса были в числе наиболее вовлеченных международных партнеров. «Мы с начала этих событий поддерживаем частые контакты с разными правительствами по всему миру, но я бы сказала, что европейцы проявили невероятную поддержку», – отметила она.

По словам Нуссейбе, такая поддержка отражает давние политические и экономические связи между ОАЭ и Европой. «Наш торговый оборот с Европой в 65 млрд евро в год – это веский сигнал того, что мы также открыты для инвестиций».

Эти связи не ограничиваются только торговлей. В ОАЭ живут и работают более полумиллиона европейцев, что делает текущий кризис особенно значимым для европейской аудитории. «Мы относимся к безопасности и защищенности 500 тысяч европейских резидентов, проживающих здесь, с чрезвычайной серьезностью», – сказала Нуссейбе.

Дипломатические контакты ведутся на разных уровнях, что отражает обеспокоенность европейских столиц более широкими последствиями нестабильности в Персидском заливе. Критическая роль региона в глобальных потоках энергоресурсов и морской торговле означает, что любые перебои могут иметь далеко идущие последствия для европейских экономик.

Нуссейбе сказала, что ОАЭ рассматривают партнерство с Европой как ключевое для поддержания стабильности. «Мы однозначно наращиваем наше взаимодействие с Европой».

«Защита модели мира»

Министр представила конфликт как нечто большее, чем двусторонний спор. «То, что вы защищаете сейчас, – это не только ОАЭ. Вы отстаиваете модель (...) сосуществования, толерантности, мира для более широкого региона».

По ее словам, те, кто выступает против этих принципов, находятся «в лагере Ирана и тех государств-изгоев, которые пытаются экспортировать нигилизм во всю международную систему».

По мере того как война вступает в третью неделю, Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что их ответ строится вокруг сложного баланса: защита собственной территории при одновременном недопущении перерастания кризиса в более масштабную региональную войну.

Нуссейбе подчеркнула роль национальных оборонных систем. «Они шлифовались десятилетиями инвестиций и практики в реальных боях по всему миру в составе коалиций. Вооруженные силы ОАЭ обеспечили безопасность наших общин и наших жителей».

Она добавила, что «красные линии – это безопасность, процветание, благополучие нашей эмиратской общины и нашего экспатриантского сообщества. Мы считаем их всех частью этой страны, и они заслуживают нашей защиты».

Для правительств стран Залива стратегический расчет крайне сложен. Жесткий военный ответ чреват расширением конфронтации с Ираном и потенциальным втягиванием в конфликт множества региональных и международных игроков.

В то же время отсутствие решительного ответа может оставить критическую инфраструктуру и гражданское население уязвимыми. Министр Нуссейбе подчеркнула масштаб вызова, стоящего перед страной, поскольку с начала войны именно ОАЭ приняли на себя наибольшее число иранских ракетных и дроновых атак во всем Ближнем Востоке.

«У нас были невероятно тяжелые 14 дней (...), но жизнь в ОАЭ почти вернулась к нормальному ритму».

По словам министра, способность страны поддерживать стабильность – результат десятилетий подготовки к геополитической неопределенности в Персидском заливе. «Мы десятилетиями готовились к различным сценариям в очень турбулентном регионе, так что это не новые планы».

Эта подготовка выходит за рамки военной готовности. Страна активно инвестировала в экономическую устойчивость, логистические сети и безопасность цепочек поставок.

По словам Нуссейбе, которая до недавнего времени была послом ОАЭ при ООН, конфликт разразился несмотря на масштабные дипломатические усилия по предотвращению эскалации. «До этого обострения мы активно вели дипломатические усилия, чтобы не допустить конфликта в регионе».

Говоря о будущем, министр отметила, что долгосрочная стратегия правительства ОАЭ по-прежнему сосредоточена на экономической трансформации и отраслях будущего, а модель развития страны изначально рассчитана на устойчивость к подобным геополитическим потрясениям.

По словам Нуссейбе, развитие ОАЭ за последние полвека кардинально изменило экономическую структуру страны, и «с самого нашего основания мы пережили целый ряд шоков».

«Еще когда мы создавали федерацию, было немало скептиков, утверждавших, что она не продержится. Но мы не просто выстояли. Мы выросли из экономики, основанной на добыче жемчуга, в глобального экспортера не только углеводородов, но и сырьевых товаров, прямых иностранных инвестиций, чистой энергии, ИИ».

Вместо того чтобы полагаться исключительно на нефтяные доходы, страна десятилетиями диверсифицировала экономику, развивая такие сектора, как финансы, логистика и высокие технологии.

Она указала на крупные технологические инвестиции, призванные сделать ОАЭ глобальным узлом инфраструктуры искусственного интеллекта, – на 1,5 трлн долларов инвестиций совместно с США в дата-центры ИИ и «аналогичные вложения в Европе, в Италии, во Франции, в центры обработки данных ИИ, которые мы строим здесь».

Нуссейбе подчеркнула, что ОАЭ – это «экономика будущего», добавив, что ставка на новые отрасли призвана обеспечить конкурентоспособность страны в стремительно меняющейся глобальной экономике.

В то же время она признала, что ни одно правительство не в состоянии полностью контролировать окружающую его геополитическую среду. «Мы не обещаем, что региональную обстановку можно полностью держать под контролем, – сказала она. – Думаю, это было бы ложным обещанием», – заключила она.