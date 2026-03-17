Центральная избирательная комиссия подтвердила слова президента Касым-Жомарта Токаева, сказанные им в ночном обращении. По предварительным результатам, Конституция была принята гражданами в день референдума, 15 марта.

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"Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического события для нашей страны. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свои голоса за будущее нашей страны. Только что были опубликованы результаты экзит-поллов, и мы можем с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ своим голосом определил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана", - заявил Токаев.

За несколько дней до голосования президент, инициировавший изменения, заявил, что существующая Конституция сыграла важную роль в трудные годы становления независимости Казахстана после распада Советского Союза, но с тех пор времена изменились, и стране необходим новый основной документ.

Изменения, внесенные новой Конституцией

В новой конституции усилена роль президента. В настоящее время президент с одобрения Сената может назначать председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, Национального банка, Комитета национальной безопасности и Генерального прокурора.

Новая конституция наделяет его полномочиями также назначать глав Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, Высшей контрольно-ревизионной палаты, Службы государственной безопасности и Уполномоченного по правам человека.

Как единый народ, мы сделали важный шаг на пути к построению справедливого общества, где царит закон и порядок, где живут ответственные и творческие граждане. Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Президент также сможет назначать 10 судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии и восемь членов Высшей аудиторской палаты - и все это с одобрения нового однопалатного парламента, получившего название Курултай.

Однако, согласно положению закона, если Курултай Казахстана дважды отклонит эти кандидатуры, президент будет иметь право распустить парламент.

В случае его временного отсутствия он будет иметь право "издавать указы, имеющие силу конституционных законов или законов Республики Казахстан".

Это правило также будет распространяться на председателя и вице-президента Курултая.

Возвращение должности вице-президента

Реформа также предусматривает восстановление должности вице-президента. Эта должность существовала в стране с 1991 по 1996 год, но затем была упразднена.

Теперь в его обязанности будет входить представление интересов страны за рубежом, представление президента на парламентских и других заседаниях, взаимодействие с общественными, культурными и научными кругами внутри страны и за рубежом. Остальные полномочия и обязанности будут определяться президентом.

Женщина голосует на референдуме 15 марта Kazakhstan Presidential Press Service

Другие положения

Изменены также формулировки положений о свободе слова: в действующей конституции говорится, что "свобода слова и искусства гарантирована".

Однако в предложенном варианте эти гарантии распространяются также на "научное, техническое и художественное творчество".

Одно из самых обсуждаемых положений - незначительное изменение формулировки об использовании казахского и русского языков. Вместо того, чтобы использовать их "на равных основаниях", они будут использоваться "наряду", что подразумевает приоритет казахского языка, по мнению экспертов.

"Официальные документы на казахском языке будут иметь наивысшую степень аутентичности. Это означает, что если версии одного и того же документа на разных языках будут противоречить друг другу, то правильной будет считаться версия на казахском языке", - говорит политолог Газиз Абишев.

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Казахстан является членом многих международных организаций и подписантом таких соглашений, как ООН и Парижское соглашение. Согласно действующей конституции, международные обязательства Казахстана имеют приоритет над внутренним законодательством. Новая версия конституции больше не содержит этого пункта.

Хотя конституция по-прежнему требует уважать международное право, а основными принципами внешней политики останутся дружеские отношения, диалог и невмешательство во внутренние дела других стран, Казахстан хочет исключить положение, требующее "отказаться от первого применения вооруженной силы".

Некоммерческие организации и политические партии, финансируемые из международных источников, должны будут открыто показывать, что деньги поступают не только от иностранных правительств и организаций, но и от иностранных компаний и компаний с иностранным участием.