Видео. Голод и страх в Хан-Юнисе: семьи Газы выживают лишь благодаря помощи

В Хан-Юнисе женщины и дети выстраиваются в очереди с кастрюлями, ожидая приготовленную еду из благотворительных кухонь «Тиккия» – для многих семей это уже стало частью ежедневного быта.

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Продуктов по-прежнему не хватает: на погранпереходах ограничен ввоз гуманитарной помощи, а цены на местных рынках для большинства неподъёмны. Перемещённые жители рассказывают, что им трудно добыть даже один приём пищи в день, и во время Рамадана эта проблема лишь обостряется: с заходом солнца спрос резко растёт.

Условия жизни становятся всё опаснее. В Хан-Юнисе обрушившаяся стена раздавила палатки, где жили вынужденные переселенцы; погибли две женщины и ребёнок. Выжившие поначалу решили, что произошёл авиаудар.

Большинство жителей Газы теперь зависят от гуманитарной помощи на фоне повсеместных разрушений: более 40 миллионов тонн завалов осложняют повседневную жизнь нехваткой всего необходимого, хрупкими временными укрытиями и постоянной неопределённостью.