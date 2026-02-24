Видео. Зеленский и лидеры ЕС почтили погибших в войне в четвертую годовщину вторжения

Украина отметила четвертую годовщину российского вторжения церковной службой в Киеве. Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами и министрами почтил память погибших. Зажгли свечи, пока звучали молитвы о военнослужащих и мирных жителях, погибших с февраля 2022 года.

Зеленский заявил, что Владимиру Путину не удалось сломить Украину, и пообещал добиваться справедливого мира, который будет принят украинцами. В Кремле дали понять, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты его цели. Европейские чиновники, включая высокопоставленных представителей ЕС, подтвердили финансовую и военную поддержку. Переговоры под эгидой США остаются в тупике из‑за разногласий по поводу территорий, в то время как на востоке боевые действия продолжаются.