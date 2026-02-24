Видео. Киевская область скорбит в годовщину вторжения; на востоке идут бои

Украинцы собрались в Киевской области, чтобы отметить четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. В Ирпене и Буче, городах, которые раньше были оккупированы и изуродованы боевыми действиями, жители зажигали свечи и проводили памятные акции. Олена Пономарёва, потерявшая 24-летнего друга семьи, сказала, что мечтает стереть эти воспоминания.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не сломила Украину, и пообещал добиваться справедливого мира, который будет принят украинцами. В Москве признали, что поставленные цели полностью не достигнуты, и боевые действия продолжаются. Российские войска контролируют около 20 % территории Украины, ожесточенные бои идут на востоке страны. Возглавляемые США переговоры остаются в тупике из-за разногласий по вопросам территорий и гарантий безопасности.