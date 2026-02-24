16-летний украинец попал в плен в оккупированном Мелитополе: "Российские войска заставляли меня чистить камеры для пыток"

Владу Буряку было 16 лет, когда он попытался эвакуироваться из Мелитополя, города в Запорожской области, который российские войска оккупировали в первые недели полномасштабной войны, начатой Москвой четыре года назад.

8 апреля 2022 года автомобиль, в котором он находился, был остановлен российскими войсками в Васильевке, на последнем контрольно-пропускном пункте перед контролируемой Украиной территорией. Когда российские военные проверяли пассажиров машины, Влад, сидевший сзади, держал в руках телефон.

Он рассказал Euronews, что сначала российские солдаты обвинили его в том, что он снимает их, и заставили выйти из машины.

По словам Влада, солдаты были в ярости и, проверив его документы и возраст, наставили на него пистолет, спросив Влада: "Мне убить тебя прямо сейчас?"

"Я был очень напуган, - сказал Влад в интервью Euronews, - я не представляю, что можно сделать в такой ситуации".

Его отвезли сначала в "фильтрационный лагерь" - систему допросов, содержания под стражей и принудительной депортации гражданских лиц в оккупированных Украиной районах, - затем в тюрьму при отделении полиции, а потом обратно в Мелитополь, где его поместили в бывшую гостиницу, превращенную в тюрьму.

Влад рассказал Euronews ужасающие подробности своего пребывания там.

"Одной из моих обязанностей была уборка камеры пыток. После пыток в этой специальной комнате было много крови, много медицинских бинтов и всего остального, и после пыток большую часть времени я убирал комнату пыток, просто мыл пол, выносил мусор из этой комнаты", - вспоминает Влад.

По его словам, российские войска там "в основном" пытали украинских мирных жителей и солдат, которые защищали Васильевку, когда Россия начала полномасштабную войну.

"Я также мыл полы в холле этого полицейского участка, помогал на кухне, раздавал еду с кухни заключенным. Я также занимался уборкой и некоторыми другими видами работ. Но самой сложной была уборка в камере пыток".

Занавески закрывают окно комнаты в отделении полиции в Изюме, Украина, 22 сентября 2022 года. Украинские мирные жители говорят, что их удерживали и пытали российские солдаты AP Photo

После того как Влад попал в плен, российские войска также сфальсифицировали судимость против него, обвинив его в продаже наркотиков.

Влад признается, что ему удалось выбраться и вернуться в Украину после 90 дней пребывания в российском плену во многом благодаря огромным усилиям его семьи, общества и украинских чиновников.

Возвращение одного ребенка в Украину может занять годы

До сих пор Украине удалось вернуть 2000 детей из 20 000, насильственно депортированных Россией.

Это число само по себе является "вехой", говорит руководитель проектов Bring Kids Back UA, инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

Максим Максимов рассказал Euronews, что возвращение одного ребенка из России после похищения может занять годы - от начала идентификации ребенка до его возвращения.

"Я думаю, что 2000 случаев - это значительный рубеж", - заявил Максим Максимов, указав на "контекст ситуации, в которой мы работаем".

"Нет правового механизма с установленными правилами, международного мониторинга".

Он признал, что не может "слишком вдаваться в оперативные подробности того, как происходит возвращение", но "чтобы вернуть одного ребенка, требуются героические усилия многочисленных команд из разных секторов".

"Число в 2000 человек - хорошее свидетельство чрезвычайно мужественной и трудной работы, которая ведется".

Гуманитарная исследовательская лаборатория Йельского университета считает, что число депортированных украинских детей приближается к 35 000. Москва утверждает, что их число может достигать 700 000.

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) настаивает на том, что истинное число депортированных детей практически невозможно проверить, "но смысл остается прежним - Россия украла десятки, а возможно, и сотни тысяч украинских детей с явным намерением уничтожить их украинскую идентичность и превратить в россиян".

Украинские дети из детского дома в Донецкой области едят еду в лагере в Золотаой Косе, поселке на Азовском море, Ростовская область, юго-запад России, 8 июля 2022 г. AP Photo

Искоренение украинской идентичности

Влад Буряк рассказал, что в течение 90 дней пребывания в российском плену он подвергался психологическому насилию и давлению.

Российские солдаты и спецназовцы, "которые пытали людей", говорили ему, что Украины "больше не существует".

"Они говорили, что украинская армия уже пала, а наш президент уже сбежал, и много подобной пропаганды для промывки мозгов", - сказал Влад.

Максимов пояснил, что это стандартные действия российских властей по отношению к насильственно депортированным украинским детям, а не "единичные случаи".

"Они являются частью продуманной стратегии, государственной политики демографической инженерии и стирания идентичности", - сказал он.

Похищения детей и "перевоспитание в промышленных масштабах" используются для перестройки целых сообществ и переориентации лояльности детей, "по сути, отталкивая целое поколение от дома", сказал он, добавив, что Россия методично реализует эту стратегию.

Девочка едет с мамой в фургоне во время эвакуации украинской милиции в Авдеевке, Украина, вторник, 7 марта 2023 года. AP Photo

ISW утверждает, что похищение детей было одним из приоритетов президента России Владимира Путина, ссылаясь на разоблачения украинских правозащитников.

Они обнаружили кремлевские документы от 18 февраля 2022 года, в которых излагались планы по изъятию украинских детей из детских домов в оккупированных восточных Луганской и Донецкой областях и вывозу их в Россию под видом "гуманитарной эвакуации".

Эти документы показали, что Россия планировала нацелиться на уязвимых украинских детей, особенно тех, кто остался без попечения родителей, еще до начала полномасштабного вторжения.

В настоящее время около 1,6 миллиона украинских детей все еще остаются на временно оккупированных территориях.

Стратегическая методология России: "Изолировать, перепрограммировать, отправить на фронт "

Максимов объяснил, что существует четко выработанная стратегия в отношении похищенных детей.

Сначала их изолируют.

"Семьи, учителя и друзья отрезаются, в результате чего ребенок оказывается дезориентирован и лишен привычных структур поддержки", - сказал Максимов.

Затем, в качестве второго шага, "Россия разрушает их идентичность".

"Быть украинцем становится чем-то, что нужно скрывать, новые документы, новые опекуны и навязанное в 14 лет российское гражданство - все это призвано затруднить юридический и эмоциональный путь назад", - пояснил он.

И наконец, когда идентичность ослаблена, начинается милитаризация.

"Дети попадают в государственные программы, где тренируются с беспилотниками, отрабатывают штурмовые упражнения и вообще впитывают идеологию военного времени".

Таким образом, говорит Максимов, к 18 годам навязанное российское гражданство становится основанием для призыва в армию, чтобы отправить украинских детей воевать "со страной, из которой их забрали".

"Таков замысел России: изолировать, перепрограммировать, отправить на фронт".

Сотрудники больницы ухаживают за детьми-сиротами в родильном отделении детской областной больницы в Херсоне, южная Украина, вторник, 22 ноября 2022 года. AP Photo

Влад Буряк избежал второго и третьего этапов. По его словам, после изоляции в Васильевке ему "повезло", что его не перевели в Россию, а после 48 дней одиночного заключения в тюремной камере в Васильевке его перевели обратно в Мелитополь в тюрьму, где он чистил камеры пыток.

"В Россию я не поехал. Так что это в основном моя удача", - говорит Влад.

Euronews поговорил с Владом накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Сейчас ему 20 лет, и он неоднократно отмечал, что его отец, находящийся в Запорожье, борется за возвращение сына.

Маленьких детей, похищенных Россией, гораздо сложнее вернуть в Украину.

Чем младше ребенок, тем сложнее.

Владу было 16 лет, когда его похитили российские войска.

Максимов объясняет, что в этом возрасте человек уже "идентифицирует себя как украинец".

"Он знает, кто его родители, в какую школу он ходит, что такое мир, что такое Украина и что такое Россия. У них есть понимание контекста, и они могут четко оценить, что с ними происходило", - говорит Максимов.

Но когда речь идет о самых маленьких детях, у них всего этого нет. У них еще не начался период становления, "поэтому у них нет никакого самовосприятия".

"Еще один элемент, осложняющий этот процесс, заключается в том, что установить опеку или принудительно усыновить ребенка младшего возраста проще, потому что, как правило, чем младше ребенок - тем проще усыновителям продвигаться вперед".

Украинские власти зафиксировали значительное количество случаев, когда дети младшего возраста, в том числе из детских домов, выставлялись на сайтах для усыновления в России или уже были переданы в российские семьи на территории России.

Дети выглядывают из окна неотапливаемого львовского поезда в Киеве, Украина, четверг, 3 марта 2022 года. AP Photo

Летом 2025 года Euronews сообщил, что оккупационные власти Луганской области Украины, назначенные Россией, создали онлайн-каталог украинских детей, предлагая их для принудительного "усыновления" через отдел образования.

База данных включала 294 украинских ребенка, которые были отсортированы и разделены на категории, чтобы пользователи могли "фильтровать" их по возрасту, полу и физическим характеристикам, таким как цвет глаз и волос.

Дети рекламировались по чертам характера, некоторые из них были описаны как "послушные" или "спокойные".

Во многих случаях детей описывали как "вежливых и уважительных по отношению к взрослым", "дисциплинированных", "неконфликтных" или "на которых можно положиться при выполнении заданий".

"Одна из проблем с самыми маленькими детьми заключается в том, что у них еще нет самоощущения или, можно сказать, идентичности".

Реинтеграция и реабилитация украинских детей

Возвращение похищенных украинских детей может начаться с идентификации, но на этом работа не заканчивается, когда ребенок пересекает украинскую границу, сказал Максимов, настаивая на том, что реинтеграция и реабилитация являются "ключевым столпом политики правительства Украины".

"Если мы не обеспечим должного долгосрочного восстановления ребенка или молодого человека, который, мягко говоря, прошел через многое, то мы не сможем вернуть детство и не сможем вернуть нормальную жизнь для этого человека".

Украинское правительство установило рамки для этого процесса, пояснил он Euronews.

Для каждого возвращенца, будь то ребенок до 18 лет или молодой человек в возрасте от 18 до 23 лет, который был ребенком на момент полномасштабного вторжения, когда они возвращаются в Украину, первым делом проводится оценка их потребностей.

"Нуждается ли этот человек в получении образования? Нужны ли этому человеку догоняющие занятия? Каковы психологические потребности? Нужен ли ему или ей психотерапевт? Есть ли медицинские потребности? Нужно ли восстанавливать документы", - перечислил Максимов некоторые из проблем.

"Где будет жить этот человек? Какова ситуация в семье? Является ли этот человек сиротой или есть родственники, которые ждут его в Украине? Все эти потребности оцениваются, и разрабатывается то, что мы называем индивидуальным планом защиты".

Индивидуальный план защиты - это документ, в котором указаны потребности вернувшегося ребенка и способы их удовлетворения.

Максимов объясняет, что за каждым человеком закреплен кейс-менеджер, который ведет его по пути реализации индивидуального плана.

Кроме того, формируется команда специалистов.

"Допустим, если мы говорим об образовании, то это будет кто-то из министерства образования. Если есть медицинские потребности, то будет кто-то из министерства здравоохранения. Если речь идет о психологической реабилитации, то будет задействован психолог и т.д. и т.п.".

Затем этот план реализуется "по трем направлениям: краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному".

Через три месяца проводится оценка того, насколько успешно идет реинтеграция и реабилитация, и, если необходимо, вносятся изменения. Следующая проверка проводится через 12 месяцев, а затем через 18 месяцев.

"Есть очень важный процесс - убедиться, что ребенок или молодой человек получает необходимую поддержку, что у него есть семья, в которой его поддерживают, и что он встает на ноги", - настаивает Максимов, добавляя то, что он назвал "критическим и важнейшим элементом" этой работы.

Значительная часть детей возвращается сиротами, независимо от того, были ли они сиротами в момент полномасштабного вторжения и похищения, или стали сиротами в результате полномасштабного вторжения.

"Мы очень гордимся тем, что ни один из вернувшихся детей не был помещен в детские дома или учреждения. Для каждого ребенка организуется семейное воспитание, будь то родная семья, приемная семья или семья усыновителей".

По его словам, этот аспект, как и сам процесс возвращения, чрезвычайно важен для украинских чиновников.

"Посмотрите на более широкие цели вторжения России в Украину. Очевидно, что речь никогда не шла о территориях, селах или городах. Речь всегда шла о порабощении Украины - геополитическом, политическом, культурном, экономическом. Вот ради чего ведется борьба".

В этом контексте России не обязательно объяснять. "Кража детей" имеет более широкое значение.

"Сегодня России не нужно физически перемещать детей из одного района в другой, чтобы украсть их, потому что они могут сделать это, перепрограммируя их на месте".

Затем, посредством политики паспортизации, индоктринации и милитаризации, ребенок или молодой человек оказывается "ментально оторванным от Украины".

"Порабощение страны и подрыв основ украинского общества - это действительно одна из основных целей войны России против Украины", - заключил Максимов.