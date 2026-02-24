Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Мы все еще верим в чудо": телеведущая из США предложила миллион за возвращение матери

Джефф Робб, житель Сиэтла, зимующий в Тусоне, подписывает плакат в поддержку Нэнси Гатри в Тусоне, штат Аризона, в пятницу, 13 февраля 2026 года.
Джефф Робб, житель Сиэтла, зимующий в Тусоне, подписывает плакат в поддержку Нэнси Гатри в Тусоне, штат Аризона, в пятницу, 13 февраля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Ty ONeil
Авторское право AP Photo/Ty ONeil
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Мать ведущей NBC News, Нэнси Гатри пропала из своего дома в начале февраля. Семья готова выплатить миллион долларов за сведения, которые помогут вернуть пожилую женщину. Нэнси не покидала свое жилье без помощи. Следствие полагает, что ее похитили.

Тележурналистка NBC Саванна Гатри предлагает миллион долларов за информацию о своей 84-летней матери Нэнси. Женщина пропала из без 1 февраля из своего дома в штате Аризона. Следствие подозревает, что ее могли похитить. В распоряжении полиции - видеокадры, запечатлевшие человек в маске у двери Нэнси в ночь ее исчезновения, а также найденные на крыльце капли крови.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Гатри обратилась к общественности в соцсетях, признав, что "надеется на чудо". Одновременно она допустила, что матери может уже не быть в живых.

После ее исчезновения в СМИ поступили письма с требованием выкупа, однако в них не было доказательств того, что Нэнси находилась в руках авторов посланий. В ФБР сообщили, что поисками женщины круглосуточно занимается группа экспертов по кризисным ситуациям, следователей и других специалистов.

Саванна обращает внимание на то, что у матери хрупкое здоровье, она не покидает дом без посторонней помощи и должна ежедневно принимать кардиопрепараты.

Ранее президент США Трамп пригрозил похитителям Нэнси Гатри высшей мерой наказания.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В США растет число погибших в результате зимнего шторма

В центре Бангладеш опрокинулся грузовик: не менее 15 погибших, 10 раненых

Жестокие столкновения вспыхнули после массового протеста в Белграде