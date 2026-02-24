"Мы все еще верим в чудо": телеведущая из США предложила миллион за возвращение матери

Тележурналистка NBC Саванна Гатри предлагает миллион долларов за информацию о своей 84-летней матери Нэнси. Женщина пропала из без 1 февраля из своего дома в штате Аризона. Следствие подозревает, что ее могли похитить. В распоряжении полиции - видеокадры, запечатлевшие человек в маске у двери Нэнси в ночь ее исчезновения, а также найденные на крыльце капли крови.

Гатри обратилась к общественности в соцсетях, признав, что "надеется на чудо". Одновременно она допустила, что матери может уже не быть в живых.

После ее исчезновения в СМИ поступили письма с требованием выкупа, однако в них не было доказательств того, что Нэнси находилась в руках авторов посланий. В ФБР сообщили, что поисками женщины круглосуточно занимается группа экспертов по кризисным ситуациям, следователей и других специалистов.

Саванна обращает внимание на то, что у матери хрупкое здоровье, она не покидает дом без посторонней помощи и должна ежедневно принимать кардиопрепараты.

Ранее президент США Трамп пригрозил похитителям Нэнси Гатри высшей мерой наказания.