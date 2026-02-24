"Мы все еще верим в чудо": телеведущая из США предложила миллион за возвращение матери

Мать ведущей NBC News, Нэнси Гатри пропала из своего дома в начале февраля. Семья готова выплатить миллион долларов за сведения, которые помогут вернуть пожилую женщину. Нэнси не покидала свое жилье без помощи. Следствие полагает, что ее похитили.
Тележурналистка NBC Саванна Гатри предлагает миллион долларов за информацию о своей 84-летней матери Нэнси. Женщина пропала из без 1 февраля из своего дома в штате Аризона. Следствие подозревает, что ее могли похитить. В распоряжении полиции - видеокадры, запечатлевшие человек в маске у двери Нэнси в ночь ее исчезновения, а также найденные на крыльце капли крови.
Гатри обратилась к общественности в соцсетях, признав, что "надеется на чудо". Одновременно она допустила, что матери может уже не быть в живых.
После ее исчезновения в СМИ поступили письма с требованием выкупа, однако в них не было доказательств того, что Нэнси находилась в руках авторов посланий. В ФБР сообщили, что поисками женщины круглосуточно занимается группа экспертов по кризисным ситуациям, следователей и других специалистов.
Саванна обращает внимание на то, что у матери хрупкое здоровье, она не покидает дом без посторонней помощи и должна ежедневно принимать кардиопрепараты.
Ранее президент США Трамп пригрозил похитителям Нэнси Гатри высшей мерой наказания.