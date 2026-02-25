Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Члены олимпийской хоккейной сборной США присутствуют на послании президента Дональда Трампа «О положении страны».
No Comment

Видео. Трамп приветствовал хоккейную команду‑олимпийских чемпионов во время послания Конгрессу

Последние обновления:

Президент США Дональд Трамп во время своего послания о положении страны в Капитолии приветствует мужскую хоккейную сборную – обладателя олимпийских медалей.

Мужская сборная США по хоккею с шайбой, выигравшая олимпийское золото, во вторник днём посетила президента Дональда Трампа в Белом доме, а вечером на его обращении «О положении страны» получила около двух минут продолжавшиеся овации стоя от законодателей обеих партий.

Игроки команды вошли в зал Палаты представителей через две двери и прошли мимо рядов пресс-ложи. Законодатели по обе стороны прохода не только встали и аплодировали, но и несколько раз скандировали «USA!», многие вскидывали кулаки.

Трамп также заявил, что вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 41 бросок в финале за золото, будет награждён Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой США.

