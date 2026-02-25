Видео. Трамп приветствовал хоккейную команду‑олимпийских чемпионов во время послания Конгрессу

Мужская сборная США по хоккею с шайбой, выигравшая олимпийское золото, во вторник днём посетила президента Дональда Трампа в Белом доме, а вечером на его обращении «О положении страны» получила около двух минут продолжавшиеся овации стоя от законодателей обеих партий.

Игроки команды вошли в зал Палаты представителей через две двери и прошли мимо рядов пресс-ложи. Законодатели по обе стороны прохода не только встали и аплодировали, но и несколько раз скандировали «USA!», многие вскидывали кулаки.

Трамп также заявил, что вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 41 бросок в финале за золото, будет награждён Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой США.