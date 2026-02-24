Десятки тысяч украинских беженцев живут в Венгрии, многие из них успешно интегрированы

Дети украинских беженцев в школе "Масорет Авот"
Дети украинских беженцев в школе "Масорет Авот Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Magyar Ádám
Опубликовано
Раньше в школе Maszoret Avot автономной ортодоксальной еврейской общины в Будапеште принимали еврейских беженцев. С 2022 года здесь обучаются украинские дети в возрасте от 3 до 18 лет, независимо от их вероисповедания. Сейчас в Венгрии проживает меньше украинских беженцев, чем в 2022-2023 годах.

Этот день в школе Maszoret Avot автономной ортодоксальной еврейской общины в Будапеште начался с минуты молчания в память о жертвах российского вторжения в Украину.

"От детского сада до старших классов у нас 320 учеников, все они - иностранные граждане со статусом беженца. Работающие здесь учителя также имеют статус беженцев, так что мы создаем рабочие места", - говорит генеральный директор школы Чаба Губис.

Среди беженцев много детей с травмой

В Будапеште есть три школы, где дети могут изучать украинский язык, и только одна из них находится в ведении церкви.

В школе учится много детей с травмой из-за войны, многие учителя тоже прибыли из зон боевых действий. Наталья, родом из Славянска, пересекла границу с двумя детьми буквально через несколько дней после начала вторжения.

"Моим детям по восемь, они здесь уже четыре года и свободно говорят по-венгерски. Они полностью интегрированы. Что касается меня, то мне повезло: у меня есть работа, я преподаю. Но я не говорю по-венгерски достаточно хорошо, чтобы легко найти работу в других областях", - говорит Наталья, которая работает на второй работе, чтобы содержать семью.

По словам президента украинской ассоциации "Единство", многим беженцам удаётся зарабатывать на жизнь в Венгрии, но не всем. "Венгрия приняла их со всей душой, предоставила им статус беженцев, но я не могу сказать, что все семьи, которые бежали за последние четыре года, смогли найти работу и не испытывают трудностей", - говорит Виктория Петровская.

Сейчас в Венгрии живет меньше украинских беженцев, чем в 2022 или 2023 году. Многие из них за последние годы либо переехали в другие страны, либо вернулись в Украину.

Украинских беженцев в Венгрии немного, особенно по сравнению с соседними странами

Но есть и те, кто остался в Венгрии, но уже не имеет статуса беженца, поскольку у них есть стабильная работа и они проживают в Венгрии по так называемой Национальной карте. Многие из них работают на крупных предприятиях, в гостиничном бизнесе и индустрии красоты.

Невозможно точно сказать, сколько украинских беженцев в настоящее время проживает в Венгрии. По данным Евростата, в стране проживает около 43 000 человек со статусом временной защиты. В то же время в Словакии, население которой гораздо меньше, проживает 139 000 человек, в Чехии, население которой аналогично, - 393 000, в Австрии - 92 000.

С точки зрения соотношения с общей численностью населения, меньше только на Мальте, в Греции, Италии и Франции.

