В Варшаве люди участвуют в демонстрации, посвящённой четвёртой годовщине российского вторжения в Украину.
No Comment

Видео. Польша отмечает четыре года с начала российского вторжения в Украину

Последние обновления:

В Варшаве прошли многотысячные акции в годовщину четырёх лет с начала российского вторжения в Украину: участники требуют продолжения поддержки Запада и заявляют, что Крым — это Украина.

В Польше на Замковой площади в Варшаве собрались толпы людей, чтобы отметить четвертую годовщину вторжения России в Украину. Участники акции махали украинскими флагами и держали плакаты с надписями «Fight 4 Freedom» и «Putin always lies. Support Ukraine». Организаторы представляли войну как борьбу за суверенитет и базовые права.

Выступающие подчеркивали, что Крым — это Украина, и отвергали аннексию полуострова Россией. Многие призывали польские власти и европейских союзников продолжать военную и финансовую поддержку Киева. Собравшись в самом центре Варшавы, демонстранты провели параллели между историей Польши и борьбой Украины и показали, что общественная поддержка остается высокой.

