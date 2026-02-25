Видео. Польша отмечает четыре года с начала российского вторжения в Украину

В Польше на Замковой площади в Варшаве собрались толпы людей, чтобы отметить четвертую годовщину вторжения России в Украину. Участники акции махали украинскими флагами и держали плакаты с надписями «Fight 4 Freedom» и «Putin always lies. Support Ukraine». Организаторы представляли войну как борьбу за суверенитет и базовые права.

Выступающие подчеркивали, что Крым — это Украина, и отвергали аннексию полуострова Россией. Многие призывали польские власти и европейских союзников продолжать военную и финансовую поддержку Киева. Собравшись в самом центре Варшавы, демонстранты провели параллели между историей Польши и борьбой Украины и показали, что общественная поддержка остается высокой.