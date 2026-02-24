Четыре года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а сейчас оно заняло центральное место в избирательной кампании в Венгрии.

Ссновным посылом правящей правоконсервативной партии "Фидес" всегда было то, что они являются гарантами мира и безопасности, которые могут защитить венгров от войны. Оппозиция же, заявляли в "Фидес", напротив, не сможет этого сделать и отправит венгерских солдат в Украину.

В итоге 3 апреля 2022 года "Фидес" одержала большую победу, чем когда-либо прежде, а Виктор Орбан даже упомянул Украину в своей победной речи:

"Эта победа запомнится нам на всю жизнь, возможно, потому, что нам пришлось сражаться с самой большой подавляющей силой. Левые у себя дома, международные левые вокруг, бюрократы в Брюсселе, все деньги и организации империи Сороса, международные мейнстримные СМИ и, в конце концов, даже украинский президент. У нас никогда не было столько противников одновременно", — сказал венгерский премьер.

Непримиримые разногласия по поводу российской энергии

В 2026 году "Фидеш" снова поставила Украину в центр своей предвыборной кампании. Разница лишь в том, что за четыре года тон стал намного резче. Если в 2022 году Виктор Орбан называл президента Украины Владимира Зеленского противником, то несколько недель назад на встрече "Цифрового гражданского круга" — сообщества сторонников партии в социальных сетях — премьер назвал Украину уже не противником, а врагом.

Украинцы должны понять, что они должны отказаться от постоянных требований в Брюсселе. Они постоянно хотят, чтобы Венгрия была отрезана от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, Украина, извините, должен сказать, наш враг

Главное обвинение венгерского правительства в адрес Украины заключается в том, что она хочет отрезать Венгрию от дешевой российской энергии, чтобы уменьшить доходы Москвы. Нефтепровод "Дружба" уже почти месяц не поставляет российский газ в Центральную Европу после того, как в конце января Россия нанесла удар по украинскому участку трубопровода.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что повреждения уже устранены, но украинское правительство намеренно не возобновляет поставки нефти, чтобы оказать давление на Венгрию. Украинское правительство это отрицает.

Виктор Орбан написал председателю Евросовета Антониу Коште о том, что Украина не возобновляет поставки нефти по политическим причинам.

Беспрецедентные меры против Украины

В качестве "ответной меры" Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину. По словам Петера Сийярто, венгерский экспорт не возобновится до тех пор, пока российская нефть не начнет поступать в страну по трубопроводу "Дружба". Словакия приняла аналогичное решение, приостановив экспорт электроэнергии в Украину вслед за поставками дизельного топлива.

Венгерское правительство также объявило, что заблокирует 20-й пакет санкций Евросоюза против России и военный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

"Тиса" осторожна в отношении Украины

Между тем в Венгрии Виктор Орбан обвиняет главного соперника "Фидес", партию "Тиса", в том, что ее финансируют Киев и Брюссель и что она представляет интересы Украины, а не Венгрии. Эти обвинения были опровергнуты Петером Мадьяром, кандидатом партии на пост премьер-министра, но, несмотря на это, улицы уже несколько месяцев пестрят плакатами, свидетельствующими о тесном союзе между Петером Мадьяром, Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским.

Партия "Тиса", тем временем, занимает осторожную позицию в отношении Украины. Например, ее депутаты не голосовали за кредит в 90 млрд евро в Европарламенте, а в официальной программе партии говорится, что она не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

"Здесь Россия — агрессор, а Украина — жертва. Мы поддерживаем и уважаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и в наших интересах иметь независимую Украину на наших границах. Но очень важно знать, что мы также не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Если и когда это произойдет, будет проведен референдум, но мы не видим, чтобы это произошло в обозримом будущем", — заявила кандидат в министры иностранных дел от партии "Тиса" Анита Орбан.

Высокое неприятие вступления Украины в ЕС

Тот факт, что война в Украине на протяжении последних четырех лет была не только вопросом внутренней, но и внешней политики, безусловно, оказал значительное влияние на общественное мнение. По данным опроса Eurobarometer, проведенного осенью прошлого года, только 30% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, что является самым низким показателем во всем Евросоюзе, хотя в 2024 году этот показатель составлял 42%.

В январе этого года исследовательский институт Századvég, связанный с правительством, опубликовал еще один опрос на эту тему в рамках международного сотрудничества. Согласно нему, 43% венгров выступают против членства Украины в ЕС, а 56% поддерживают его (причем 6% из них также поддерживают ускоренное вступление страны в ЕС). С таким результатом Венгрия занимает не последнее, а пятое место в рейтинге ЕС.

Таким образом, опросы общественного мнения не дают четкой картины для Украины. Но они показывают две вещи: во-первых, что венгерское общество крайне поляризовано в своем восприятии Украины и, во-вторых, что поддержка членства Украины в ЕС очень низкая, если не самая низкая, в европейском сравнении.