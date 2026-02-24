"Раньше говоря о "войне", украинцы имели в виду Вторую мировую": Ирина уже 4 года живёт в Польше

Ирина Антонюк не планировала жить в Польше, но живёт здесь уже четыре года - столько, сколько длится российская агрессия в Украине. 24 февраля 2022 года в 5.18 утра её разбудили СМС-сообщения с первой информацией о случившемся, потом она увидела взрывы из окна.

"Это было так неразборчиво, я почувствовала шок. Ведь я родилась в независимой стране, где говоря о "войне", имели в виду Вторую мировую", - рассказывает она в интервью Euronews.

В течение недели Ирина жила в подвале своего многоквартирного дома. Она и соседи старались помочь друг другу: пили вместе чай, ели кашу, каждый старался позаботиться о другом. Потом она решила уехать.

Когда Ирина села в эвакуационный поезд в Киеве, она не знала, куда он её привезёт. В итоге оказалась во Львове. Ей повезло, потому что медная компания, в которой она работала, собиралась эвакуироваться в Польшу. Так она смогла уехать в Краков.

Позже Ирина решила переехать в Варшаву, где сегодня работает в польской компании менеджером проектов. Ещё она работает волонтёром в организации Stand with Ukraine, которая помогает оставшимся за границей людям.

"Я никогда не планировала эмигрировать, но всегда мечтала о путешествиях. Я хотела увидеть мир, увидеть Польшу. Я мечтала увидеть Варшаву, Краков. Но никогда, даже в мечтах, я не могла представить, что смогу уехать в другую страну в такой ситуации", - объясняет Ирина. Теперь она мечтает вернуться домой.

Украинцам всё меньше рады в Польше

В феврале 2022 года в Польше, да и во всей Европе, ощущалась солидарность и желание помочь подвергшимся российской агрессии украинцам. В то время процент поляков, поддерживающих приём беженцев из Украины, достиг 94 %. Этот показатель оставался высоким до середины 2023 года.

Сегодня, согласно опросу, проведенному компанией CBOS, против выступают 46% поляков. Это худший результат за более, чем десятилетие. По мнению Ирины, в этом виновата российская пропаганда.

"Это так даже не на 100, а на 150 процентов. Я читаю различные [посты] этих троллей в интернете и то, что они пишут. Но что мы видим в реальности? Например, эта зима, четвертая зима войны, - самая тяжёлая для Украины, особенно в Киеве. Поляки организовали сбор "Тепло из Польши для Киева". Это была удивительная акция, потому что за несколько недель было собрано около 11 миллионов злотых, акцию поддержали более 76 000 человек. Так о какой вражде мы говорим?" - риторически спрашивает Ирина.

Она добавляет, что теперь, когда она встречает друзей, которые приехали в Краков вместе с ней в 2022 году, они всегда вспоминают о помощи, которую им тогда оказали поляки.

Дальнейшие раунды мирных переговоров

В феврале состоялся очередной раунд мирных переговоров, в ходе которого Украина и Россия встретились за столом переговоров в Женеве. Как объясняет Ирина, для Украины мир возможен только в том случае, если она победит.

"Я очень хорошо помню 2014-2015 годы, когда были подписаны Минские соглашения. И я помню ту ситуацию, когда Украина ничего не могла сделать, а Россия продолжала стрелять и убивать наших людей в Донецкой области, Луганской, когда она оккупировала Крым. Это была ужасная ситуация, потому что на бумаге соглашение есть, а в реальной жизни его не соблюдают. Мы это очень хорошо помним, и мы не хотим таких соглашений", - говорит Ирина.

Ирина Антонюк хотела бы вернуться домой, в Киев. Euronews / fot. Paweł Głogowski

Временная защита для украинцев в ЕС

По данным Евростата, в конце декабря больше других стран ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины приняли: Германия (1 250 620 человек), Польша (969 240), Чехия (393 055) и Испания (236 570).

За этот период женщины составили 43,6 % лиц, получивших временную защиту в Евросоюзе, из них 54,2 % из них от 35 до 64 лет. Несовершеннолетние составили почти треть (30,5 %), а взрослые мужчины - чуть более четверти (25,9 %). Доля юношей и девушек в возрасте до 18 лет составила 16,2 % и 14,4 % соответственно.