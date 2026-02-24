Военный вертолет упал на рынок в Иране, четыре человека погибли

По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения военного вертолета на фруктово-овощной рынок в центральной части Ирана во вторник.

Среди погибших — пилот и второй пилот, пишут иранские государственные СМИ. Еще двое — гражданские лица, находившиеся на рынке.

Армейский вертолет упал в городе Дорчех, примерно в 330 километрах к югу от Тегерана, когда выполнял учебный полет.

Дорчех находится в провинции Исфахан, где расположена крупная иранская авиабаза, а также ядерный объект, по которому США нанесли удар во время ирано-израильской войны в июне.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как в четверг истребитель F-4 разбился во время поздних ночных учений недалеко от иранского города Хамедан на западе страны. Тогда один пилот погиб, а другой выжил, успешно катапультировавшись, сообщают государственные СМИ.

В Иране уже не раз происходили падения авиатранспорта со смертельным исходом, поскольку западные санкции против Исламской Республики ограничили ее доступ к запчастям для самолетов, в результате чего страна зависит от устаревших вертолетов и самолетов как для государственных, так и для коммерческих авиакомпаний.

В мае 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица погибли в результате крушения американского вертолета Bell 212, реликта эпохи войны во Вьетнаме.