Военный вертолет упал на рынок в Иране, четыре человека погибли

Кадр из видеозаписи, транслируемой государственными СМИ Ирана, показывает место крушения вертолета, вторник, 24 февраля 2026 г.
Кадр из видеозаписи, транслируемой государственными СМИ Ирана, показывает место крушения вертолета, вторник, 24 февраля 2026 г. Авторское право  Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) via AP
Авторское право Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) via AP
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Инцидент произошел менее чем через неделю после крушения истребителя F-4 в районе иранского города Хамадан, в результате которого погиб один из пилотов.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения военного вертолета на фруктово-овощной рынок в центральной части Ирана во вторник.

Среди погибших — пилот и второй пилот, пишут иранские государственные СМИ. Еще двое — гражданские лица, находившиеся на рынке.

Армейский вертолет упал в городе Дорчех, примерно в 330 километрах к югу от Тегерана, когда выполнял учебный полет.

Дорчех находится в провинции Исфахан, где расположена крупная иранская авиабаза, а также ядерный объект, по которому США нанесли удар во время ирано-израильской войны в июне.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как в четверг истребитель F-4 разбился во время поздних ночных учений недалеко от иранского города Хамедан на западе страны. Тогда один пилот погиб, а другой выжил, успешно катапультировавшись, сообщают государственные СМИ.

В Иране уже не раз происходили падения авиатранспорта со смертельным исходом, поскольку западные санкции против Исламской Республики ограничили ее доступ к запчастям для самолетов, в результате чего страна зависит от устаревших вертолетов и самолетов как для государственных, так и для коммерческих авиакомпаний.

В мае 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица погибли в результате крушения американского вертолета Bell 212, реликта эпохи войны во Вьетнаме.

