Видео. Сотни Санта-Клаусов бегут по Михендорфу в Германии в ежегодном рождественском забеге

В воскресенье около тысячи участников превратили Михендорф в красное море на 17‑м забеге Святого Николая. Ежегодное соревнование, проходящее накануне Рождества, собрало бегунов со всей Германии, в традиционных красных костюмах и с белыми бородами.

Забег, организованный беговым клубом Михендорфа, включал дистанции 2,5, 5 и 10 километров. Дети вышли на однокилометровый Zipfelmützenlauf («забег в колпачках»). Никаких спортивных нормативов не требовалось, достаточно было энтузиазма и обязательного костюма.

Забег объединил беззаботное веселье и легкую физическую нагрузку, ознаменовав начало местного праздничного сезона.