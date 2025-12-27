Китай вводит санкции против 20 американских оборонных компаний из-за продажи оружия Тайваню

ФАЙЛ: Посетитель надевает куртку возле ракетной установки, представленной на 13-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China 2021.
ФАЙЛ: Посетитель надевает куртку возле ракетной установки, представленной на 13-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China 2021. Авторское право  Ng Han Guan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Согласно заявлению МИДа Китая, санкции предусматривают замораживание активов компаний в Китае и запрет на доступ к ним частных лиц и организаций.

Китай ввел санкции против 20 американских компаний, связанных с обороной, и 10 руководителей спустя неделю после того, как Вашингтон объявил о масштабных продажах оружия Тайваню.

Согласно заявлению министерства иностранных дел КНР, санкции предусматривают замораживание активов компаний в Китае и запрет частным лицам и организациям с ними сотрудничать.

"Мы еще раз подчеркиваем, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой красной чертой, которую нельзя переступать в отношениях между Китаем и США, - говорится в заявлении китайского МИДа в пятницу. - Любая компания или частное лицо, занимающееся продажей оружия Тайваню, поплатится за свои поступки".

Министерство также призвало США прекратить то, что оно назвало "опасными шагами по вооружению Тайваня".

FILE - Беспилотный летательный аппарат Switchblade 600 производства компании AeroVironment демонстрируется на выставке вооружений Eurosatory в Вильпенте, к северу от Парижа, 14 июня 2022 года. Michel Euler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В число компаний входят Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services и Boeing в Сент-Луисе, а основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки - один из руководителей, попавших под санкции, который больше не может вести бизнес в Китае и ему запрещен въезд в страну.

Их китайские активы также были заморожены.

США продают оружие Тайваню на сумму 8,6 миллиарда евро

Объявление о продаже оружия США на сумму более 10 миллиардов долларов (8,6 миллиарда евро) вызвало гневную реакцию Китая, который считает Тайвань своей территорией и утверждает, что он должен перейти под его полный контроль.

В случае одобрения американским Конгрессом это будет крупнейший в истории США пакет вооружений для самоуправляемой территории.

Related

Согласно федеральному законодательству, США обязаны помогать Тайваню в его самообороне, и этот вопрос становится все более острым в споре с Китаем. У Пекина уже без того напряженные отношения с Вашингтоном по вопросам торговли, технологий и прав человека.

За последние несколько лет китайские военные увеличили свое присутствие в небе и водах Тайваня, ежедневно проводя учения с участием своих военных кораблей и истребителей вблизи острова.

Также по теме

Япония идет в бронзовые призеры по объему расходов на оборону

Трамп заявил, что на данном этапе не рассматривает вопрос поставок Украине ракет "Томагавк"

Более тысячи спортсменов участвуют в ЧМ по перетягиванию каната в помещении на Тайване