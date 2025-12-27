Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Нападение с ножом в парижском метро: нападавший арестован

AP
AP Авторское право  Thomas Padilla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Три женщины получили легкие ранения. Полиция Валь-д'Уаза арестовала подозреваемого, гражданина Мали, который обязан покинуть страну.

Полиция арестовала подозреваемого около семи вечера в Валь-д'Уазе, на окраине Парижа.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Мужчина скрылся после того, как совершил три нападения с ножом в парижском метро между 16:15 и 16:45 на станциях Arts et Métiers, République и Opéra.

Три женщины получили легкие ранения.

По данным прокуратуры Парижа, полиция определила геолокацию телефона подозреваемого, чтобы арестовать его.

В пресс-релизе министерства внутренних дел сообщается, что у подозреваемого в нападении "малийское гражданство" и он "находится на нелегальном положении". Мужчина уже был задержан в январе 2024 года "за грабеж при отягчающих обстоятельствах и сексуальное насилие".

Подозреваемый был освобожден из-под стражи в июле прошлого года и обязан был покинуть территорию Франции.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес "сожалеет, что не удалось успешно депортировать подозреваемого". Из-за отсутствия действительных документов, удостоверяющих личность, и консульского пропуска мужчина был отпущен под домашний арест.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

