"Кто не любит, тот не спасется". Лев XIV сам отслужил рождественскую мессу

Отслужив рождественскую мессу в соборе Святого Петра, папа Лев XIV благословил католиков всего мира посланием Urbi et orbi, в котором традиционно звучат посылы о войне, мире, человеческом достоинстве и ответственности сильных перед страдающими. "Кто не любит, тот не спасется" - эта фраза стала одним из самых значимых отрывков папской проповеди в этом году. Для Льва XIV и его паствы нынешнее Рождество - особенное: праздничная месса в последний раз возглавлялась лично понтификом десятилетия назад (в 1994 году при Иоанне Павле II - прим.)

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Церковь служит не обидчикам, а добру

Рождественские послания Льва XIV охватили несколько тем - от опасности материализма, рассматривающего людей как товар, до веры в пробуждение добра в тех, кто слышит слово Божье. "Слово раскинуло свой хрупкий шатер среди нас. Как же не вспомнить о палатках в Газа, подверженных неделям дождя, ветра и холода? О палатках многих других беженцев и переселенцев на всех континентах? Или о временных убежищах тысяч бездомных в наших собственных городах?

Уязвима плоть беззащитных народов, испытанных многими войнами, которые продолжаются или закончились, оставив после себя руины и открытые раны. Уязвимы разум и жизнь молодых людей, вынужденных взять в руки оружие, которые на передовой чувствуют бессмысленность того, что от них требуют, и лживость напыщенных речей тех, кто посылает их на смерть. Отрывок из рождественской мессы Папы Римского.

Уязвима плоть беззащитных народов, испытанных многими войнами, которые продолжаются или закончились, оставив после себя руины и открытые раны. Уязвимы разум и жизнь молодых людей, вынужденных взять в руки оружие, которые на передовой чувствуют бессмысленность того, что от них требуют, и лживость напыщенных речей тех, кто посылает их на смерть", - заявил в праздничной проповеди понтифик.

По его словам, Рождество даёт новый импульс миссионерской Церкви, направляя её по путям, начертанным Словом Божьим. "Это и есть путь миссии: путь навстречу другому", - заключил Лев XIV . - Каждое слово Бога приглашает к беседе и никогда не замыкается в самом себе".

В рождественском богослужении понтифика приняли участие 6 тысяч верующих. Ещё 5 тысяч паломников собрались на главной площади Ватикана, чтобы следить за мессой на больших экранах. Перед началом службы Папа Римский лично поприветствовал их, пожелав, чтобы младенец Иисус даровал земле мир и Божью любовь.

Отмечается, что понтифик, в отличие от своего предшественника Папы Франциска, начал рождественскую мессу относительно поздно, около полуночи, и длилась она дольше, что, по сообщениям СМИ, было истолковано как возвращение к старым традициям.