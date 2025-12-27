Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Таиланд и Камбоджа подписывают новое соглашение о прекращении огня

Министр обороны Камбоджи Tea Seiha (слева) стоит с министром обороны Таиланда Natthaphon Narkphanit (справа) на заседании генерального пограничного комитета в провинции Чантхабури.
Министр обороны Камбоджи Tea Seiha (слева) стоит с министром обороны Таиланда Natthaphon Narkphanit (справа) на заседании генерального пограничного комитета в провинции Чантхабури. Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Опубликовано
Поделиться

Перемирие, вступившее в силу около полудня по местному времени, предусматривает отказ от дальнейших военных действий с обеих сторон и запрет на нарушение воздушного пространства в военных целях.

Таиланд и Камбоджа в субботу подписали соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец многонедельным вооруженным столкновениям на границе из-за территориальных претензий.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу около полудня по местному времени, обязывает обе стороны не предпринимать никаких дальнейших военных действий и не нарушать воздушное пространство в военных целях.

По данным министерства обороны Камбоджи, Таиланд нанес авиаудары по территории Камбоджи в субботу утром.

Соглашение о перемирии также требует, чтобы Таиланд после 72 часов перемирия вернул 18 камбоджийских солдат, которых он держит в плену с момента начала боевых действий в июле. Это было основным требованием Пномпеня.

Осветительные ракеты, выпущенные с тайской стороны по Пуапету, Камбоджа. Таиланд, 26 декабря 2025 года.
Осветительные ракеты, выпущенные с тайской стороны по Пуапету, Камбоджа. Таиланд, 26 декабря 2025 года. Wason Wanichakorn/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Соглашение было подписано министрами обороны двух стран Чай Сейха из Камбоджи и Наттапхон Наркпханит из Таиланда на контрольно-пропускном пункте на границе. Им предшествовали переговоры на более низком уровне между военными чиновниками, которые проводили встречи в течение трех дней в рамках уже созданного Генерального пограничного комитета.

В нем заявлено, что обе стороны привержены ранее заключенному соглашению о прекращении огня, которое положило конец пятидневным боям в июле, и последующим соглашениям, а также содержатся обязательства по 16 мерам по деэскалации.

В документе отмечается, что этот шаг будет сделан «в духе Куала-Лумпурской декларации», подписанной сторонами в конце октября в присутствии президента США Дональда Трампа.

Первоначальное июльское перемирие было достигнуто при посредничестве Малайзии и под давлением президента США Дональда Трампа, который пригрозил лишить Таиланд и Камбоджу торговых привилегий, если они не согласятся. Более подробно оно было оформлено в октябре на региональной встрече в Малайзии, на которой присутствовал Трамп.

Несмотря на эти договоренности, две страны продолжали вести ожесточенную пропагандистскую войну, а небольшие трансграничные столкновения перерастали в начале декабря в широкомасштабные тяжелые бои.

С обеих сторон зафиксированы десятки жертв.

По данным местных властей, с 7 декабря Таиланд потерял 26 солдат и одного гражданского в результате боевых действий, а также погибли 44 мирных жителя.

Камбоджа не опубликовала официальных данных о потерях среди военнослужащих, но утверждает, что жертвами эскалации стали 30 мирных жителей и 90 получили ранения. Сотни тысяч людей были эвакуированы из опасных районов по обе стороны границы.

Каждая сторона обвиняет другую в начале боевых действий, и каждая утверждает, что действовала в целях самообороны.

Соглашение также призывает обе стороны придерживаться международных соглашений, запрещающих установку мин, что является одной из главных проблем Таиланда. В этом году тайские солдаты на границе были ранены по меньшей мере в девяти инцидентах, вызванных, по их словам, недавно установленными камбоджийскими минами. Пномпень утверждает, что мины остались после десятилетий гражданской войны, которая закончилась в конце 1990-х годов.

Еще один пункт гласит, что обе стороны "соглашаются воздерживаться от распространения ложной информации или фальшивых новостей".

В соглашении также говорится, что ранее принятые меры по демаркации границы будут возобновлены. Обе стороны также согласны сотрудничать в борьбе с транснациональными преступлениями. Это отсылка к онлайн-мошенничеству, совершаемому крупными преступными группировками, которые ежегодно выманивают у жертв по всему миру миллиарды долларов. Камбоджа считается центром таких преступных предприятий.

Пограничный конфликт между двумя странами в этом году вызван давними территориальными спорами, недавним политическим противостоянием между правящими семьями и экономической напряженностью, связанной с трансграничной преступной деятельностью.

Поделиться

