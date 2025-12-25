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Рождество в Париже с мыслями о мире

Легенда Парижа - Нотр-Дам.
Легенда Парижа - Нотр-Дам. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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На праздничной мессе в Соборе Парижской Богоматери говорили о войне и мире.

Это второе Рождество, которое отмечается в легендарном Соборе Парижской Богоматери после пожара 2019 года.

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На праздничном богослужение архиепископ Лоран Ульриш произнес проповедь о мире на фоне продолжающихся глобальных конфликтов. Он заявил, что сегодняшний день на планете отмечен "неизбежностью страданий, насилия, войны и ненависти" и призвал к расширению диалога и сотрудничества для восстановления мира.

Уходящий 2025-й год стал католиков особенным - юбилейным святым годом "временем искупления и возрождения", как определил его Ватикан.

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