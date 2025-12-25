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В канун Рождества Трамп шутил с детьми о "плохом Санте" и "чистом угле"

Президент США Дональд Трамп в сопровождении первой леди Мелании Трамп во время звонка Санта-Клауса из NORAD Tracks в Мар-а-Лаго, 24 декабря 2025 г.
Президент США Дональд Трамп в сопровождении первой леди Мелании Трамп во время звонка Санта-Клауса из NORAD Tracks в Мар-а-Лаго, 24 декабря 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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Глава Белого Дома также опубликовал сообщение в соцсетях, в котором поздравил всех с Рождеством, включая тех, кого он назвал "радикальными левыми отбросами".

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп отметили канун рождества , поговорив с детьми со всей страны по телефону.

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Отдыхая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, они приняли участие в традиции общения с детьми, набирающими номер Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD), которое каждый год в канун Рождества игриво отслеживает кругосветное путешествие Санта- Клауса с подарками.

Одного из мальчиков Трамп заверил, что следит за передвижением, чтобы убедиться, что Санта ведет себя хорошо и чтобы не пропустить "плохого Санту" в страну.

Трамп пребывал в веселом настроении во время общения с детьми и в какой-то момент сказал, что он "мог бы заниматься этим целый день".

Трамп спросил у девочки из Канзаса, что бы она хотела, чтобы принес Санта, она ответила: "Только не уголь". По некоторым рождественским традициям, уголек кладут в подарок непослушным детям.

"Ты не хочешь уголь? Ты имеешь ввиду чистый, красивый уголь?", - пошутил Трамп, намекая на слоган своей предвыборной кампании, когда он пообещал возродить добычу угля внутри страны.

"Мне пришлось это сделать, извините", - добавил президент, рассмеявшись и даже заставив первую леди, которая разговаривала по отдельному телефону, повернуться к нему и улыбнуться.

"Уголь чист и прекрасен. Пожалуйста, помните об этом, во что бы то ни стало", - сказал Трамп. "Но вам ведь не нужен чистый, красивый уголь, верно?"

"Нет", - ответила звонившая, сказав, что предпочла бы куклу Барби, одежду и конфеты.

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После беседы с детьми президент и первая леди пообщались с военнослужащими США.

Глава Белого Дома также опубликовал сообщение в соцсетях, в котором поздравил всех с Рождеством, включая тех, кого он назвал "радикальными левыми отбросами, которые делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но терпят неудачу".

"Что мы (имеем в США), так это рекордный фондовый рынок и 401К, самый низкий уровень преступности за последние десятилетия, отсутствие инфляции, а вчера ВВП составил 4,3, что на два пункта лучше, чем ожидалось", - добавил он.

"Пошлины обеспечили нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую сильную национальную безопасность, которая когда-либо была у нас. Нас снова уважают, возможно, как никогда раньше. Благослови господь Америку", - заключил Трамп.

Дополнительные источники • AP

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