Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Один человек погиб и десятки раненых после массированного российского обстрела Киева

Спасатели работают на месте разрушения здания, поврежденного в результате российской атаки в Киеве, Украина, суббота, 27 декабря 2025 года. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Спасатели работают на месте разрушения здания, поврежденного в результате российской атаки в Киеве, Украина, суббота, 27 декабря 2025 года. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Последние налеты произошли за день до намеченной встречи президентов Зеленского и Трампа во Флориде на фоне продолжающихся усилий по прекращению войны.

Столица Украины в субботу подверглась массированной российской атаке с применением ракет и беспилотников, в результате которой погиб один человек и десятки получили ранения. Это произошло за день до запланированных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По данным местных СМИ, в результате атаки, продолжавшейся почти 10 часов, пострадали по меньшей мере 22 человека, в том числе двое детей. По сообщениям СМИ, воздушная тревога в Киеве была прекращена только после 11:00 по местному времени.

В своем заявлении в Telegram глава городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил, что под обломками одного из поврежденных зданий было найдено тело.

Нападения были совершены на промышленные и жилые объекты в нескольких районах Киева. Это вызвало пожары и отключение электричества в более чем 4000 жилых домов, что составляет треть столицы.

В результате атаки повреждено более 10 жилых домов, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем сообщении в Telegram. Людей эвакуируют из-под завалов обрушившихся зданий.

Спасатели работают на месте обрушения здания, поврежденного в результате российского теракта в Киеве, Украина, в субботу, 27 декабря 2025 года.
Спасатели работают на месте разрушения здания, поврежденного в результате атаки российских войск в Киеве, Украина, суббота, 27 декабря 2025 года. AP Photo/Efrem Lukatsky. All rights reserved

Пожар вспыхнул в 18-этажном жилом доме в Днепровском районе города, и бригады скорой помощи бросились на место происшествия, чтобы сдержать пламя, как и в случае с 24-этажным жилым домом в Дарницком районе.

'Российские представители ведут долгие переговоры, а на самом деле за них говорят кинжалы-шахеды'

Россия выпустила против Украины почти 500 беспилотников и 40 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

По его словам, основной целью была энергетическая и гражданская инфраструктура Киева. В некоторых районах области из-за атак нет электричества и отопления, добавил он.

Последняя атака произошла в тот момент, когда Зеленский готовится к встрече с Трампом во Флориде в воскресенье на фоне продолжающихся усилий по прекращению почти четырехлетнего полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы войны, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы в Донецкой и Запорожской областях. Президент Украины уже вылетел во Флориду из Польши, собираясь сделать остановку в Канаде для разговора с премьером страны Майклом Карни.

Related

"В последние дни было много вопросов. Где ответ России на предложения по прекращению войны, которые были сделаны США и всем миром? - сказал Зеленский. - Российские представители ведут долгие переговоры, а на самом деле за них говорят "Кинжалы" и "Шахеды".

Во вторник Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность вывода войск из восточного промышленного центра страны в рамках мирного плана, если Москва также отступит, а территория станет демилитаризованной зоной под наблюдением международных сил.

Россия до сих пор не дала понять, что согласится покинуть оккупированную ею территорию.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Война в Украине. Польша подняла истребители в воздух после российских атак

Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, кроме Донбасса и АЭС - Зеленский

Три человека погибли в результате массированной атаки российских беспилотников на Украину