Один человек погиб и десятки раненых после массированного российского обстрела Киева

Столица Украины в субботу подверглась массированной российской атаке с применением ракет и беспилотников, в результате которой погиб один человек и десятки получили ранения. Это произошло за день до запланированных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По данным местных СМИ, в результате атаки, продолжавшейся почти 10 часов, пострадали по меньшей мере 22 человека, в том числе двое детей. По сообщениям СМИ, воздушная тревога в Киеве была прекращена только после 11:00 по местному времени.

В своем заявлении в Telegram глава городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил, что под обломками одного из поврежденных зданий было найдено тело.

Нападения были совершены на промышленные и жилые объекты в нескольких районах Киева. Это вызвало пожары и отключение электричества в более чем 4000 жилых домов, что составляет треть столицы.

В результате атаки повреждено более 10 жилых домов, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем сообщении в Telegram. Людей эвакуируют из-под завалов обрушившихся зданий.

Спасатели работают на месте разрушения здания, поврежденного в результате атаки российских войск в Киеве, Украина, суббота, 27 декабря 2025 года. AP Photo/Efrem Lukatsky. All rights reserved

Пожар вспыхнул в 18-этажном жилом доме в Днепровском районе города, и бригады скорой помощи бросились на место происшествия, чтобы сдержать пламя, как и в случае с 24-этажным жилым домом в Дарницком районе.

Россия выпустила против Украины почти 500 беспилотников и 40 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

По его словам, основной целью была энергетическая и гражданская инфраструктура Киева. В некоторых районах области из-за атак нет электричества и отопления, добавил он.

Последняя атака произошла в тот момент, когда Зеленский готовится к встрече с Трампом во Флориде в воскресенье на фоне продолжающихся усилий по прекращению почти четырехлетнего полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы войны, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы в Донецкой и Запорожской областях. Президент Украины уже вылетел во Флориду из Польши, собираясь сделать остановку в Канаде для разговора с премьером страны Майклом Карни.

"В последние дни было много вопросов. Где ответ России на предложения по прекращению войны, которые были сделаны США и всем миром? - сказал Зеленский. - Российские представители ведут долгие переговоры, а на самом деле за них говорят "Кинжалы" и "Шахеды".

Во вторник Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность вывода войск из восточного промышленного центра страны в рамках мирного плана, если Москва также отступит, а территория станет демилитаризованной зоной под наблюдением международных сил.

Россия до сих пор не дала понять, что согласится покинуть оккупированную ею территорию.