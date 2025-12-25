Видео. Папа Римский Лев XIV возродил традицию многоязычным рождественским посланием

Папа Лев XIV в своем первом рождественском обращении возродил традицию, от которой отказался его предшественник, поздравив на нескольких языках с лоджии базилики Святого Петра. Возвращение к многоязычным обращениям вызвало теплую реакцию у собравшихся на площади Святого Петра.

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Аплодисменты раздались, когда первый папа из США заговорил по-английски и по-испански.

Обращаясь к примерно 26 тысячам человек во время Urbi et Orbi, Лев сделал акцент на мире, достигаемом посредством диалога.

Он говорил о Газе и о мирных жителях, беззащитных перед войной, стихией и утратами, а также о молодых людях, которых отправляют воевать. Мир, по его словам, начинается с умения слушать.