ВПК Северной Кореи поручено больше производить

Северная Корея значительно увеличит производство ракет и боеприпасов в 2026 году: такую задачу перед ВПК страны поставил ее лидер Ким Чен Ын, посетивший крупные профильные предприятия.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын заявил, что "отрасль имеет решающее значение для укрепления военного сдерживания".

В последние годы Северная Корея значительно активизировала свои ракетные запуски. По мнению аналитиков, цель режима - повысить точность ударов, бросить вызов США и Южной Корее, а также испытать оружие перед его возможным экспортом в Россию.

КНДР не раз заявляла о своей "безоговорочной поддержке" полномасштабной войны России против Украины, а связи двух стран в последнее время значительно укрепились. В частности, северокорейский контингент был задействован в боях против украинских сил в Курской области. А сейчас, по данным спецслужб Южной Кореи, около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены вблизи границы РФ и Украины.

Партнерство, которое считают незаконным

В июне международная мониторинговая группа в составе Южной Кореи, США, Японии и еще восьми стран назвала военное сотрудничество России и Северной Кореи "незаконным", отметив, что оно грубо нарушает санкции ООН.

В докладе говорится, что этот военный союз позволяет Северной Корее финансировать свою запрещённую программу баллистических ракет. Наблюдатели также выразили обеспокоенность тем, что Россия может передавать Пхеньяну сложные технологии, чтобы помочь усовершенствовать свою программу создания ядерного оружия.

Первая атомная субмарина КНДР

Несколько дней назад Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки. На фотографиях, комментируют эксперты, запечатлен ее практически готовый корпус.

Ранее в этом году Пхеньян сообщал, что ведет строительство субмарины с ядерным реактором, способной нести баллистические ракеты. Наращивание военного потенциала КНДР за счет такой подлодки было запланировано еще в 2021 году, когда Ким Чен Ын озвучил список нужного ему современного оружия (в нем значились также твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковое оружие, спутники-шпионы и ракеты с несколькими боеголовками - прим.). Позднее власти Северной Кореи, представив первую тактическую подлодку, способную нанести подводный ядерный удар, объявили о планах дальнейшей модернизации подводного флота, который уже - один из крупнейших в мире.