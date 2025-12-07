Видео. Семьи находят редкую передышку в выставочном центре Украины при отключениях света

Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Карусель в рождественском стиле в выставочном парке в Киеве, Украина, 5 декабря 2025 года
No Comment

Семьи находят редкую передышку в выставочном центре Украины при отключениях света

Последние обновления:

Ярко освещенная дорожка в главном выставочном центре Украины дарит семьям, переживающим ежедневные отключения света и воздушные тревоги, редкую минуту спокойствия.

Ярко оформленная аллея огней в главном выставочном центре Украины дарит редкую передышку семьям, живущим в условиях ежедневных отключений электричества и воздушных тревог.

Посетители идут сквозь тёплое сияние, которое резко контрастирует с долгими часами без электричества дома.

Родители говорят, что иллюминация даёт детям передышку от ночей в убежищах и занятий в подвалах. Военнослужащие на коротком отпуске тоже приходят, чтобы разделить эту атмосферу с близкими.

Праздничная аллея вселяет надежду, хотя мирные переговоры не продвигаются, и многие посетители говорят, что в праздничный сезон ещё остаётся место для маленьких чудес.

