Видео. Семьи находят редкую передышку в выставочном центре Украины при отключениях света

Ярко оформленная аллея огней в главном выставочном центре Украины дарит редкую передышку семьям, живущим в условиях ежедневных отключений электричества и воздушных тревог.

Посетители идут сквозь тёплое сияние, которое резко контрастирует с долгими часами без электричества дома.

Родители говорят, что иллюминация даёт детям передышку от ночей в убежищах и занятий в подвалах. Военнослужащие на коротком отпуске тоже приходят, чтобы разделить эту атмосферу с близкими.

Праздничная аллея вселяет надежду, хотя мирные переговоры не продвигаются, и многие посетители говорят, что в праздничный сезон ещё остаётся место для маленьких чудес.