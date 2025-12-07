Видео. Улицы Будапешта заполнили участники забега Санта-Клаусов

В воскресенье улицы Будапешта заполнили тысячи бегунов в красном и белом: забег Санта-Клаусов отметил десятую годовщину. Мероприятие, прошедшее вдоль Дуная и организованное Спортивным управлением Будапешта, собрало и взрослых, и детей.

По данным организаторов, на трёх дистанциях: 900 метров, 2,3 километра и 5 километров приняли участие около 4 500 человек. Более 15% бегунов были младше 10 лет, и день превратился в живое смешение поколений.

Многие семьи рассказали, что присоединились, чтобы просто побыть вместе перед Рождеством. Организаторы надеются, что ежегодный забег будет продвигать спорт и активный образ жизни зимой среди людей всех возрастов.