Бегуны в костюмах Санта-Клауса участвуют в 10-м забеге Santa Run в Будапеште (Венгрия), 7 декабря 2025 года.
No Comment

Видео. Улицы Будапешта заполнили участники забега Санта-Клаусов

Последние обновления:

Тысячи бегунов в красно-белой экипировке заполнили улицы Будапешта на 10-м забеге Санта-Клаусов: 4 500 участников бежали на трёх дистанциях вдоль Дуная.

В воскресенье улицы Будапешта заполнили тысячи бегунов в красном и белом: забег Санта-Клаусов отметил десятую годовщину. Мероприятие, прошедшее вдоль Дуная и организованное Спортивным управлением Будапешта, собрало и взрослых, и детей.

По данным организаторов, на трёх дистанциях: 900 метров, 2,3 километра и 5 километров приняли участие около 4 500 человек. Более 15% бегунов были младше 10 лет, и день превратился в живое смешение поколений.

Многие семьи рассказали, что присоединились, чтобы просто побыть вместе перед Рождеством. Организаторы надеются, что ежегодный забег будет продвигать спорт и активный образ жизни зимой среди людей всех возрастов.

