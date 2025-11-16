Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Невероятно! Овцы прошли через немецкий город, когда отару перегоняли на зимние пастбища
No Comment

Видео. Стада овец проходят через города Германии к зимним пастбищам

Последние обновления:

В воскресенье около 600 овец прошли через центр Нюрнберга в рамках ежегодной традиции, приуроченной к перегону на зимние пастбища.

Пешеходы в немецком Нюрнберге в воскресенье уступали дорогу примерно 600 блеющим овцам, которых гнали через исторический центр по пути на зимовку.

По ежегодной традиции пастух Томас Гакштатте выводит стадо на новые пастбища за город, после того как летом овцы ели траву на соседних лугах, тем самым "подстригая" ее.

Нюрнберг не единственный немецкий город, где овец используют как природных "газонокосилок"; они пасутся также в некоторых частях Берлина, Потсдама, Аугсбурга и Ульма.

Такой выпас поддерживает популяции насекомых, повышает биоразнообразие и снижает расходы местных властей на покос.

