Новости дня | 31 августа 2025 г. — утренний выпуск
Видео. Новости дня | 31 августа 2025 г. — утренний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 31 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Расходы на подготовку ребенка к школе растут быстрее инфляции. В каких странах Европы родители платят больше всего?
Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа
Премьер-министр хуситов убит в результате израильского удара
Фейк: драки между каталонцем и мигрантом в барселонском метро не было
Проверка фактов: жена греческого премьера не покупала квартиру за счёт казны
ЮНИСЕФ предупреждает о катастрофических последствиях для детей, оказавшихся в ловушке в Эль-Фашире
В Швеции ожидают рост цен на лесные ягоды
Лидеры стран Балтии и Дании обсудили в Варшаве вопросы безопасности
ООН проголосовала за прекращение деятельности своих миротворческих сил в Ливане спустя почти пять десятилетий
Спасти белобрюхого тюленя: греческие активисты отправились в путешествие под парусом
Израиль нанёс авиаудар по столице Йемена Сане
Пожары 2025: климатические аномалии и вызовы для Европы
Рекордно низкий уровень Вислы в черте Варшавы
Где в Европе наиболее популярно второе жилье?
«У нас впереди много дел»: президент Вучич уверен – членство Сербии в ЕС остается ключевым вопросом
Глава энергосектора Азербайджана: «К 2035 году мы больше не будем нефтегазовым гигантом»
«Диппредставительства не должны быть мишенями»: ЕС вызвал на ковёр российского постпреда
