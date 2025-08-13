Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Демонстрант держит цветок и табличку с надписью: "Мексика с Палестиной" на бдении в память о журналистах, погибших от израильского авиаудара в Газе, в Мехико, 12.08.2025.
No Comment

Видео. В Мехико почтили память погибших в Газе от рук ЦАХАЛ журналистов

Последние обновления:

В Мехико почтили память четырёх журналистов телеканала "Аль-Джазира", погибших в результате целенаправленного израильского удара по Газе. По данным Комитета по защите журналистов, с начала израильской войны с ХАМАС убиты по меньшей мере 192 сотрудника СМИ.

В Мехико почтили память четырёх журналистов телеканала "Аль-Джазира", погибших в результате целенаправленного израильского удара по Газе. Участники ночного бдения зажгли свечи в память о шести убитых, в том числе Анаса аш-Шарифа, требуя правосудия. Собравшиеся развернули баннер: "Израиль - убийца. Журналисты не террористы. Остановите геноцид сейчас".

Демонстранты призвали правительство Мексики разорвать отношения с Израилем. Как Израиль, так и официальные лица в больнице в городе Газа подтвердили гибель аш-Шарифа и его коллег, что Комитет по защите журналистов назвал возмездием тем, кто документировал войну в Газе. Израильские военные утверждают, что аш-Шариф возглавлял ячейку ХАМАС. Это утверждение "Аль-Джазира" отвергла как необоснованное.

Наблюдатели назвали удар ЦАХАЛ самым смертоносным для сотрудников СМИ за последнее время. Представители больницы Шифа сообщили, что среди погибших, укрывавшихся возле крупнейшего больничного комплекса в городе Газа, также был корреспондент "Аль-Джазиры" Мохаммед Крейка, четыре других журналиста и еще два человека. Четверо из шести убитых были сотрудниками "Аль-Джазиры".

Авиаудар был нанесен через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту запланированного военного наступления на наиболее населенные районы Газы, включая город Газа.

Убийство журнаистов осудили в управлении ООН по правам человека, Ассоциации иностранной прессы, Комитете по защите журналистов, Международном институте прессы и Amnesty International. За исключением редких приглашений наблюдать за израильскими военными операциями, международным представителям СМИ запрещён въезд в Газу на время войны. "Аль-Джазира" оставалась одним из немногих телеканалов, которые продолжали освещать повседневную жизнь в условиях авиаударов, голода и развалин.

Комитет по защите журналистов заявил в понедельник, что с начала израильской войны в Газе были убиты по меньшей мере 192 журналиста. Согласно данным КЗЖ, в результате воскресного удара общее число штатных журналистов "Аль-Джазиры", убитых во время войны, достигло 10, не считая 8 внештатных сотрудников.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА