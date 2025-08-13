Видео. В Мехико почтили память погибших в Газе от рук ЦАХАЛ журналистов

В Мехико почтили память четырёх журналистов телеканала "Аль-Джазира", погибших в результате целенаправленного израильского удара по Газе. Участники ночного бдения зажгли свечи в память о шести убитых, в том числе Анаса аш-Шарифа, требуя правосудия. Собравшиеся развернули баннер: "Израиль - убийца. Журналисты не террористы. Остановите геноцид сейчас".

Демонстранты призвали правительство Мексики разорвать отношения с Израилем. Как Израиль, так и официальные лица в больнице в городе Газа подтвердили гибель аш-Шарифа и его коллег, что Комитет по защите журналистов назвал возмездием тем, кто документировал войну в Газе. Израильские военные утверждают, что аш-Шариф возглавлял ячейку ХАМАС. Это утверждение "Аль-Джазира" отвергла как необоснованное.

Наблюдатели назвали удар ЦАХАЛ самым смертоносным для сотрудников СМИ за последнее время. Представители больницы Шифа сообщили, что среди погибших, укрывавшихся возле крупнейшего больничного комплекса в городе Газа, также был корреспондент "Аль-Джазиры" Мохаммед Крейка, четыре других журналиста и еще два человека. Четверо из шести убитых были сотрудниками "Аль-Джазиры".

Авиаудар был нанесен через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту запланированного военного наступления на наиболее населенные районы Газы, включая город Газа.

Убийство журнаистов осудили в управлении ООН по правам человека, Ассоциации иностранной прессы, Комитете по защите журналистов, Международном институте прессы и Amnesty International. За исключением редких приглашений наблюдать за израильскими военными операциями, международным представителям СМИ запрещён въезд в Газу на время войны. "Аль-Джазира" оставалась одним из немногих телеканалов, которые продолжали освещать повседневную жизнь в условиях авиаударов, голода и развалин.

Комитет по защите журналистов заявил в понедельник, что с начала израильской войны в Газе были убиты по меньшей мере 192 журналиста. Согласно данным КЗЖ, в результате воскресного удара общее число штатных журналистов "Аль-Джазиры", убитых во время войны, достигло 10, не считая 8 внештатных сотрудников.