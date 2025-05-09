Видео. Россия отметила 80-летие Победы военным парадом

Россия отметила 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии военным парадом на Красной площади в Москве.

На мероприятии присутствовал президент Владимир Путин, а также ряд иностранных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва.

Россия отмечает окончание Великой Отечественной войны с особым размахом - для нее победа над нацистской Германией 80 лет назад остается источником огромной гордости и определяющим моментом в истории.

День Победы, который отмечается 9 мая, является самым важным светским праздником в России - война унесла жизни миллионов людей.

Но он также используется Кремлем для поднятия патриотизма и возвращения супердержавного престижа, утраченного после распада Советского Союза в 1991 году.