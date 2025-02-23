Россия не сможет захватить Донбасс, пока Киев не выведет войска - ISW
Видео. Новости дня | 23 февраля — утренний выпуск
Глава МИД ФРГ: "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю"
Растёт число жертв пожаров в Португалии
Власти Испании расширили операции по борьбе с масштабными пожарами
Отправляла ли Испания испорченную гумпомощь в Сектор Газа?
Air Canada приостановила планы по возобновлению полетов после того, как профсоюз бортпроводников нарушил приказ о возвращении на работу
Боливия: нерешительный поворот вправо?
Протесты в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в Газе
Бомбоубежища Венгрии: от обороны к забвению
Лесные пожары в Испании и Португалии: масштабная мобилизация и эвакуация на Пиренейском полуострове
Канадское правительство вмешалось, чтобы положить конец забастовке Air Canada, затронувшей более 100 000 пассажиров
Пять погибших и 11 пострадавших в результате российских ударов по Украине за сутки
Пакистан-индийский Кашмир: сотни погибших в результате наводнений и оползней
В Рязани понедельник объявлен днём траура по погибшим в результате взрыва на пороховом заводе
Число погибших растёт: лесные пожары продолжают бушевать по всему югу Европы
Заявление руководства ЕС: "Украина должна иметь надёжные гарантии безопасности"
"Иди домой, Путин! Проваливай, Трамп!" - жители Анкориджа не приветствуют саммит США и России
